Такое заявление официальный Пхеньян сделал на фоне заявлений о намерениях США реализовать проект "Золотой купол".

Северная Корея выступила с резкой критикой нового оборонного плана Дональда Трампа под названием "Золотой купол", который должен стать щитом против баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В Пхеньяне считают, что эта инициатива является "сценарием ядерной войны в космосе" и отражает стремление Вашингтона к "однополярному господству".

Как пишет Bloomberg, в заявлении официального Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что американский проект демонстрирует "вершину высокомерия и произвола" и подтверждает намерения США милитаризировать космос. Там также предостерегают, что реализация этой программы может спровоцировать новую гонку вооружений и привести к катастрофическим последствиям для глобальной безопасности.

Трамп, в свою очередь, заявил, что "Золотой купол" станет реальностью до конца его президентского срока. Проект предусматривает развертывание космических перехватчиков, которые смогут уничтожать ракеты еще на подлете. В то же время многие из заявленных технологий, включая космические перехватчики, остаются на стадии проектов и до сих пор не проходили испытаний.

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На фоне таких амбиций Северная Корея продолжает развивать собственную программу межконтинентальных ракет с раздельными боеголовками, что, по ее мнению, сможет прорвать даже усовершенствованные американские щиты. Впрочем, аналитики в Южной Корее сомневаются в достоверности заявлений Пхеньяна об успешных испытаниях - по некоторым данным, недавний запуск ракеты завершился взрывом на ранней фазе полета.

Критика Трампа со стороны КНДР перекликается с позицией Китая. В Пекине проект "Золотой купол" назвали нарушением принципа мирного освоения космоса. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин предупредила, что такие действия США могут спровоцировать глобальную гонку вооружений в космосе.

Несмотря на это, Трамп продолжает публично говорить о "хороших отношениях" с Ким Чен Ыном. В прошлом месяце он заявил, что "в определенный момент" обратится к лидеру КНДР, намекая на возможное возобновление переговоров в случае возвращения к власти. Напомним, во время своего первого срока Трамп уже пытался наладить диалог с Кимом, даже сократив американо-южнокорейские военные учения, однако мирная инициатива тогда провалилась.

Система "Золотой купол"

Несколько месяцев назад CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп определил одним из приоритетов для Пентагона создание системы "Золотой купол" для защиты США от дальнобойных ракет.

Приобщиться к разработке планировал и миллиардер Илон Маск, писали в СМИ. SpaceX предложила определить свою роль в "Золотом куполе" как "услугу подписки", в которой правительство платило бы за доступ к технологии, а не владело бы системой полностью. Многие были обеспокоены таким подходом.

20 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". На разработку этой системы планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов. "Золотой купол" должен заработать ориентировочно через три года .

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