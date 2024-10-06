Зоозащитники считали, что беглого кита кто-то застрелил. Однако эта версия не нашла подтверждения.

В конце августа в Норвегии нашли мертвым кита-белуху по имени Хвалдимир, который, как считается, сбежал из российского центра подготовки китов-шпионов в Санкт-Петербурге. Предварительная версия о том, что животное застрелили, не подтвердилась, сообщает полиция Норвегии.

Белого кита Хвалдимира нашли мертвым в субботу, 31 августа. Зоозащитные организации NOAH и OneWhale тогда утверждали, что кита кто-то застрелил. Эта новость вызвала громкий скандал в Норвегии, ведь животное было довольно известным в стране.

Однако вскрытие, проведенное Ветеринарным институтом по запросу полиции, эту версию опровергло. В отчете отмечается, что труп животного попал в руки ветеринаров в очень плохом состоянии - внутренние органы уже начали разлагаться. Однако, по словам представителя полиции Амунда Приде Ревгейма, вскрытие не нашло доказательств, которые бы указывали на то, что кит был застрелен.

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"Вероятной причиной смерти является бактериальная инфекция - возможно, в результате раны во рту от застрявшей палки. Палка также могла привести к тому, что у Хвалдимира возникли проблемы с усвоением питательных веществ, что увеличило риск заражения", - сообщили в полиции.

Внешние повреждения на теле кита, которые зоозащитники ошибочно идентифицировали как огнестрельные ранения, оказались поверхностными и рваными. По мнению ветеринаров, эти повреждения уже мертвому животному нанесли птицы-падальщики.

Проведенная рентгенография также не обнаружила в теле пуль или других посторонних предметов.

"В расследовании нет ничего, что бы указывало на то, что Хвалдимира убили незаконно. Поэтому полиция не видит причин начинать расследование смерти кита", - заявил Приде Ревгейм.

Чем знаменит кит Хвалдимир

Как писал УНИАН, кит-белуха по имени Хвалдимир был своего рода знаменитостью в северной Европе. Считается, что он сбежал из российского военного центра подготовки китов-шпионов в 2019 году. Именно поэтому ему дали имя Хвалдимир, которое сочетает норвежское слово hval (кит) и имя российского диктатора - Владимир.

С тех пор Хвалдимир свободно плавал у побережья Норвегии, где стал местной знаменитостью. Поскольку кит охотно шел на контакт с людьми, его часто можно было увидеть в прибрежных водах.

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