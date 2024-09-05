Считается, что животное сбежало с российской военной базы в 2019 году, где готовили китов-шпионов.

У побережья Норвегии нашли мертвым знаменитого белого кита Хвалдимира, которого обоснованно подозревали в работе на российскую военную разведку. По данным зоозащитников животное застрелили, пишет Sky News.

Тело белухи Хвалдимира нашли в заливе Рисавика на юге Норвегии. Две природоохранные группы, OneWhale и NOAH, требуют уголовного расследования, утверждая, что есть "убедительные доказательства того, что кит погиб от огнестрельных ранений".

"Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике пересмотрели доказательства травм Хвальдимира, определив, что смерть кита стала результатом преступного деяния", - сообщает OneWhale.

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Директор NOAH Сири Мартинсен сказала, что убийство кита стало "шоком", и призвала полицию немедленно расследовать дело.

"Я была с Хвалдимиром в течение последних пяти лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он убит выстрелами. Я даже видела пулю, попавшую в его тело", - сказала основательница организации OneWhale Регина Хауг.

Официальные лица Норвегии сообщили журналистам, что окончательная оценка причин смерти животного может занять до трех недель, сейчас белуха проходит патологоанатомический анализ.

Что известно о Хвалдимире и его связях с разведкой РФ

На момент гибели Хвалдимиру было 15 лет. То есть кит был относительно молодой, учитывая, что белухи могут жить в дикой природе по 60-70 лет.

Хвалдимира впервые заметили возле норвежского острова Ингоя в апреле 2019 года. На нем была упряжь и что-то, похожее на крепление для небольшой камеры. На одной из пряжек было написано "оборудование Санкт-Петербург".

Ему дали имя Хвалдимир, которое сочетает норвежское слово, означающее кит - hval, и имя российского президента Путина - Владимир.

Эксперты считают, что он попал в Норвегию, переплыв из российских вод, где, как предполагают, его держали в неволе и тренировали для выполнения военных целей. В частности он мог быть частью российской военной программы по использованию китов-белух в качестве шпионов.

С тех пор Хвалдимир свободно плавал у побережья Норвегии, где стал местной знаменитостью. Поскольку кит охотно шел на контакт с людьми, его часто можно было увидеть в прибрежных водах.

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