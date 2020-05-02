Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына

Трамп заявил, что американской стороне есть что сказать о появлении Ким Чен Ына в соответствующее время.

Президент США Дональд Трамп решил не комментировать выступление лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике впервые за 20 дней.

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Об этом сообщает Reuters.

"Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Как ранее заявило южнокорейское агентство «Енхап», Ким Чен Ын появился на публике. Лидер КНДР якобы участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне.

Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщали о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.