Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына
07:50, 02 мая 2020Мир
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Трамп заявил, что американской стороне есть что сказать о появлении Ким Чен Ына в соответствующее время.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп решил не комментировать выступление лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике впервые за 20 дней.
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Об этом сообщает Reuters.
"Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".
Как ранее заявило южнокорейское агентство «Енхап», Ким Чен Ын появился на публике. Лидер КНДР якобы участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне.
Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщали о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.
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