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Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына

07:50, 02 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

"Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Как ранее заявило южнокорейское агентство «Енхап», Ким Чен Ын появился на публике. Лидер КНДР якобы участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне.

Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщали о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

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