Bloomberg: Сестра Ким Чен Ына могла бы возглавить КНДР, но позволят ли ей?

Сестра северокорейского диктатора имеет международные связи и партийный опыт, но вопрос, примут ли ее правление старые генералы-мужчины, до сих пор без ответа.

Из всех членов семьи, кто бы мог взять власть из рук лидера КНДР Ким Чен Ына, его сестра кажется очевидным выбором. Ким Йо Йон в свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпsном. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году. Ким Йо Йон была первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул, где она лично передала сообщение от своего брата президенту Южной Кореи Муну Чжэ Ину.

Но самая большая потенциальная помеха для нее в том, что она женщина в обществе, которое жестко контролируют мужчины, - пишет Bloomberg. Много наблюдателей в КНДР говорят, что кровь важнее, чем пол. Но другие эксперты более скептичны.

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"Роль Ким Йо Йон, наиболее вероятно, будет ограничена до регента в лучшем случае", - считает преподаватель Корейского университета и бывший советник министров по вопросам объединения и обороны Южной Кореи Ю Хо Йол.

"Не только правящие круги, в которых доминируют мужчины, но и простые люди будут сопротивляться лидеру-женщине", - считает эксперт.

Вопрос о том, станет ли Ким Йо Йон первой женщиной во главе Северной Кореи, вдруг вышел на передний план на фоне загадки относительно состояния здоровья ее брата. Ким Чен Ын не появлялся в государственных СМИ на протяжении двух недель. Это привело к появлению ряда репортажей с предположениями о его недееспособности.

Династия Кимов правила Северной Кореей на протяжении трех поколений со дня основания страны после Второй мировой войны, когда СССР и США поделили между собой контроль над Корейским полуостровом. За это правящая семья построила один из наиболее мощных культов личности в мире. Когда Ким Чен Ын взял власть в свои руки после смерти отца в 2011-м, большим вопросом было, сможет ли лидер, которому чуть более 20 лет, управлять страной, где высоко ценится старшинство. Он быстро взял власть над пожилым генералами и устранил потенциальных врагов. Он казнил собственного дядю и бывшего заместителя Чан Сон Тхэка. Также диктатора КНДР подозревают в причастности к убийству своего старшего брата Ким Чен Нама в Малайзии.

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С многих точек зрения, Ким Йо Йон, которая провела почти десятилетие в лабиринтах государственного аппарата, лучше подготовлена к лидерской роли. Она также может удивить всех, кто сомневается в ее способности управлять страной, - считает политический аналитик RAND Су Ким.

"Думаю, ей не нужно переживать о том, примет ли ее народ КНДР как лидера, учитывая ее принадлежность к семье Кимов. Судьба Северной Кореи начинается и заканчивается вместе с семьей", - пояснил эксперт.

Другие потенциальные Кимы мужского пола моложе или имеют меньше опыта в кулуарах власти в Пхеньяне. У брата диктатора Ким Чен Чхола нет официального титула и, кажется, он больше интересуется игрой на гитаре, чем политикой. Его племянник Ким Хан Сол осудил режим и живет за границей.

Южнокорейские СМИ сообщали, что у Ким Чен Ына есть 10-летний сын. Но государственная пресса КНДР никогда не вспоминала о детях диктатора. Тэ Ян Хо, который был "вторым номером" в северокорейском посольстве в Лондоне и позже бежал в Южную Корею, сказал во время интервью на радио, что еще один потенциальный преемник - Ким Пхен Ил. Он сын основателя страны, который вернулся в КНДР в прошлом году после четырех десятилетий дипломатической работы за рубежом.

"Те, кто служит Ким Чен Ыну - это первое поколение, которому 60-80 лет. Поэтому с Ким Йо Йон у них минимум 30 лет разницы в возрасте. В их глазах Йо Йон - новичок", - сказал Тэ Ян Хо.

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Аналогичный аргумент звучал против Ким Чен Ына, когда он пришел к власти. Но его молодой возраст не стал помехой, и он быстро взял контроль над старой гвардией. Во всяком случае, Ким Йо Йон остается главным потенциальным наследником. Родившись в 1988 или 1989 году, когда она была пухленькой девочкой, которая любила танцевали. А отец Ким Чен Ир называл ее "принцессой Йо Йон", согласно с биографической книгой о Ким Чен Ыне под названием "Великий преемник", которую написала Анна Фифилд. Йо Йон вместе со своим братом училась в школе в Швейцарии, а затем в 2000-м вернулась в КНДР, чтобы продолжить обучение.

Ее появление рядом с братом после смерти отца дало северокорейскому обществу понять, что она - часть династии. Вскоре она получила должность в департаменте пропаганды и агитации "Рабочей партии", на которой она была ответственной за управление имиджем лидера государства в государственных СМИ. Эту же должность занимал в свое время ее отец Ким Чен Ир, когда его готовили к правлению.

Она постепенно поднималась по карьерной лестнице и стала доверенным лицом своего брата, сопровождая его в поездках проверками на заводы, фермы и в воинские части. Позже ее появление на международном уровне подтвердило ее статус.

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"После того, как Ким Йо Йон поднялась до такой вершины, ее перестали рассматривать как женщину. Теперь она лидер, которая унаследовала большую легитимность править, чем другие", - сказал бывший представитель Южной Кореи по ядерным переговорам с КНДР Чун Йонву.

"Северная Корея - это точно одно из самых шовинистических мужских обществ в мире. Но кровь в сочетании со статусом в "Рабочей партии" берут верх над полом", - добавил он.

На бумаге нет ни одной преграды, которая бы не позволяла женщине управлять Северной Кореей, несмотря на то, что большинство членов парламента - это мужчины старшего возраста. Конституция страны говорит, что "женщины наделены такими же правами и социальным статусом, как и мужчины".

Однако, некоторые аналитики не верят, что Ким Йо Йон сможет взять под контроль генералов, которые командуют программой ядерного вооружения КНДР. Бывший заместитель директора Национальной службы разведки Южной Кореи Ра Йон Ил говорит, что соседняя страна быстрее попадет под власть военной хунты, чем Ким Йо йон.