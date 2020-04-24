Карантин в Европе: о возвращении к обычной жизни речь не идет (видео)

В ЕС до 15 мая действует централизованный запрет на въезд для всех иностранцев.

Страны Европейского Союза постепенно снимают ограничения, введении из-за пандемии COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, Чехия, которая первой в Европе закрыла свои границы, теперь первой ее открывает. Правда, приоткрывает. Чехам разрешено выезжать в другие страны, в частности в несущественные поездки. Например, на отдых. Но въезжать в Чехию иностранцам, как и раньше, запрещено. Исключение сделали для студентов и для деловых поездок с ЕС.

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В общем, в ЕС до 15 мая действует централизованный запрет на въезд для всех иностранцев. Сейчас распространяются мнения, что запрет продлят.

В Еврокомиссии даже самим европейцам не советуют планировать свои летние поездки, а Испания этим летом, скорее всего, вообще их не будет принимать. Хоть в Европе думают, как сделать путешествия этого лета возможными, поскольку некоторые из государств получают от туризма значительный процент прибыли.

Тем временем в Германии разработали рекомендации для авиаперевозчиков: ношение маски, дистанция, выборочный контроль температуры пассажиров. Похожие предложения разрабатывают и в Брюсселе.

Но пока что рано говорить о возобновлении регулярного авиасообщения. Когда это может произойти – никто сказать не готов. Поэтому о возвращении к привычной жизни, какой она была еще 2 месяца назад, речь не идет. Более того, так будет продолжаться, пока не найдут вакцины или лекарства против COVID-19 с доказанной эффективностью.

Как сообщал УНИАН, в ООН заявили, что карантинные мероприятия, объявленные правительствами стран мира из-за пандемии, могут пагубно влиять на жизнь и безопасность людей, их доступа к медицинской помощи, вещей первой необходимости и на досуг. Поэтому необходимо принять меры, чтобы минимизировать возможные последствия этого.