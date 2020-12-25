Никол Пашинян пригласил к консультациям по подготовке к выборам "парламентские и заинтересованные внепарламентские силы".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает DW.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году", - написал он.

При этом Пашинян добавил, что готов покинуть должность руководителя кабмина, однако сделает это "только по решению народа".

"Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу проявить небрежное отношение к доверенной мне народом власти", - отметил политик.

"Готов оставить пост премьера только решением народа. Также готов в случае подтверждения доверия народа в дальнейшем продолжить лидерство Армении в этот сложный период. Есть единственный вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов", - заявил Пашинян.

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Как сообщило издание "Кавказский узел", акции протеста с требованием отставки Пашиняна продолжились в Ереване 25 декабря. Столкновения с полицией были зафиксированы, в частности, на пересечении проспекта Маршала Баграмяна и улицы Прошяна, несколько человек задержали.

До этого, 24 декабря, по призыву оппозиции к зданию правительства в Ереване пришли около тысячи человек. Они попытались перекрыть все входы и выходы, чтобы сорвать заседание кабинета министров. Стянутым на место силам полиции и спецназа удалось оттеснить протестующих на проезжую часть, после чего заседание правительства состоялось.

Война за Карабах 2020

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: УНИАН