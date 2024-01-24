Рассказываем, как получить гражданство в Германии теперь, и какие изменения внесли власти страны.

Многие репатрианты, проживающие на территории ФРГ десятки лет, знают, что раньше гражданство Германии получить было непросто. Как минимум, нужно было жить на территории государства 8 лет и дольше, свободно говорить на немецком и иметь подтвержденный источник заработка. Теперь все иначе - УНИАН разобрался, как теперь оформляется гражданство в Германии.

Почему стало проще получить гражданство Германии - возможные причины

В пятницу, 19 января, Бундестаг одобрил и принял законопроект, который существенно упрощает получение немецкого паспорта для эмигрантов. К примеру, теперь разрешено иметь двойное гражданство в Германии, нет таких серьезных требований к знанию языка. Согласно официальным данным, законопроект вступит в силу в течение трех месяцев.

Существует мнение, что гражданство Германии предлагают так легко, потому что в стране настал демографический кризис - ФРГ осталась без трудового ресурса. На рынке труда сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров, а без притока иностранцев страна бы не смогла развиваться уже давно. В Бундестаге заявляют, что новый законопроект - это мотивация для тех, кто и так живет и работает на благо Германии, а не культивирование приезжих беженцев.

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Как получить гражданство Германии украинцу - инструкция

Согласно тексту законопроекта, основные изменения, которые приняли власти страны 19 января, звучат так:

гражданство Германии можно получить через 5 лет (вместо 8), при успешной интеграции - через 3 года;

разрешено оформлять двойное гражданство в Германии для людей, у которых есть паспорта других стран;

гражданство Германии по рождению - дети иностранцев сразу получат немецкий паспорт, если хотя бы один из родителей живет в стране 5 лет и дольше;

по достижении совершеннолетия дети могут не отказываться от своего гражданства другой страны, а делать двойное.

Важно понимать, что гражданство Германии через брак возможно, только если вы самостоятельно обеспечиваете себя и свою семью, а также не принимаете никаких выплат от государства. К примеру, претендовать на гражданство в Германии не могут жены иммигрантов первого поколения и их дети, которые живут в Германии уже десятилетиями, находясь под опекой своих супругов.

Также гражданство Германии не получат люди, отрицающие равноправие мужчин и женщин, практикующие многоженство, а также те, кто совершает "антисемитские, расистские или иные действия по мотивам, презирающим человеческое достоинство".

Как получить гражданство Германии украинцу, если есть статус беженца

Очень серьезный нюанс, который стоит учесть, перед тем как получить гражданство в Германии украинцу и начать процесс натурализации - социальные выплаты. Сейчас, из-за войны в Украине, многие граждане нашей страны уехали в ФРГ и оформили статус беженца или временную защиту, вместе с которыми предусмотрены выплаты.

Новый законопроект гласит, что человек, который получает социальные пособия или пособия по безработице, не может претендовать на немецкий паспорт. Исключения составляют три типа выплат - Kindergeld, Kinderzuschlag и Wohngeld.

Исключения могут быть сделаны для тех, кто только недавно стал безработным, а в предшествующие два года трудился как минимум 20 месяцев полный рабочий день.

Дополнительные льготы предоставляются гастарбайтерам и контрактным рабочим, которые приехали до 1974 года в ФРГ до 1974 года или до 1990 года в ГДР. Теперь у них не будут требовать сдачу теста на гражданство Германии - для получения паспорта хватит устного знания языка.

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