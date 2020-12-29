Данные о пандемии не дают преимущество ни одной политической или экономической системе над всеми остальными.

Большинство глобальных кризисов прошлого века были, по крайней мере, поучительными. Первая мировая война дискредитировала империи в пользу национального самоопределения. Вторая мировая указала на потребность сдержать весь тот национализм с помощью ООН и других формальных препятствий.

Даже дальнейшие бескровные катастрофы дали некоторый поучительный опыт. Так называемая "стагфляция" 1970-х указала на границы кейнсианского государства. А потом финансовый кризис 2008 года вернул ему ценность, - пишет Financial Times. Один шок - один урок.

Читайте такжеГод исцеления: генсек ООН заявил, что следующий год нужно посвятить борьбе с последствиями пандемии (видео)Но нынешний кризис отличается тем, что он не может дать ничего подобного. Ни одна модель управления или экономики не превзошла своих соперников в борьбе с COVID-19. Отдельные лидеры справились с пандемией лучше (например, канцлер Ангела Меркель) или хуже (британский премьер Борис Джонсон). Но ни одна система не "победила" в этом году. С другой стороны, никто не потерпел и окончательное поражение. Тем, чья профессия искать "божественное значение" в событиях, настало время остановить любые поиски смысла пандемии.

С одной стороны, относительный успех Германии, казалось бы, оправдывает европейскую социал-демократию. Но в Италии, где государственные расходы на социальные программы значительно выше, количество смертей по отношению к количеству населения было выше, чем в любой стране. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Франция непривычно для нее тратит еще больше на благосостояние. Но ей приходится иметь дело с большим количеством зараженных, чем большинству других стран кроме небольшой группы густо населенных государств.

Ни по одному из показателей крупные правительства не превзошли меньшие и наоборот. Правильный баланс между государством и рынком - это одна из загадок организованной человеческой жизни. Он играет центральную роль на выборах большинства демократий. И хоть пандемия и остро указала на проблему баланса, на самом деле этого могло бы и не произойти.

Читайте такжеPolitico: В Италии мафия устраивает протесты против карантинаЭто же касается и "правильного" количества общественных свобод. Китай подавил коронавирус со всей жесткостью, стараясь показать все преимущества автократии тем, кто в этом сомневается. И вдруг Новая Зеландия стала одной из немногих либеральных демократий, которые чувствуют себя во времена пандемии относительно хорошо. По всем оценкам ни плюралистические страны, ни авторитарные не могут претендовать на однозначное преимущество над противоположной стороной. Среди стран со смешанными моделями тоже есть такие, которые полностью провалились (такие как Венгрия), и исключительно успешные в борьбе с COVID-19 (Сингапур).

Даже те факторы, которые "должны" были повлиять на ситуацию, на самом деле ничего не дали. Более богатые страны не стали устойчивее к коронавирусу, чем государства со средними доходами. В Великобритании больше случаев заражения, чем в Индонезии. В Испании - больше чем в Колумбии. А в США больных больше, чем где-либо.

Читайте такжеCNN: Коронавирус принес голод в ЕвропуАвтор замечает, что в поисках закономерностей нет ничего постыдного. В человеческой природе потребность видеть форму и порядок в хаотических событиях, чтобы объяснить, а не только зафиксировать их. Альтернатива - это смириться с ролью случайности в жизни. И часто такой подход - это слишком.

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Перевод: Лесь Дымань