Педагоги и ученики мужского пола в Испании приходят на занятия в юбках. Таким образом они поддерживают парня, которого исключили из-за его одежды, и хотят бросить вызов гендерным стереотипам.
Флешмоб начался осенью прошлого года после того, как 15-летнего Микеля Гомеса выгнали из учебного заведения и заставили обратиться к психологу, когда он решил надеть юбку. Видео Гомеса с описанием инцидента в TikTok просмотрели уже более 2 млн раз.
Узнав историю подростка, учитель математики Хосе Пиньяс решил поддержать его и надел юбку на работу.
"20 лет назад я подвергся преследованиям и оскорблениям за свою сексуальную ориентацию там, где я сейчас преподаю... Я хочу присоединиться к делу студента Микеля, которого исключили и отправили к психологу за то, что он пошел на уроки в юбке", - писал в ноябре 2020-го Пиньяс на своей странице в Twitter, добавив хэштег #ОдеждаНеИмеетПола.
Читайте также"Украина - сексистская страна": генпрокурор Венедиктова сделала неожиданное заявлениеВпоследствии и другие педагоги также решили бросить вызов гендерным стереотипам. В частности, Мануэль Ортега и Борха Велюкес, которые преподают в Вальядолиде, решили сделать май 2021-го месяцем, когда они будут носить юбки каждый день, пишет New York Post.
"Школа, воспитывающая уважение, разнообразие, равное образование и толерантность. Одевайся как хочешь! Мы присоединяемся к инициативе", - написал Велюкес на своей странице в Twitter.
Кроме того, в рамках акции в поддержку Гомеса в Испании уже сотни учеников и студентов приходили в свои образовательные учреждения в юбках, а группа выпускников из Галисии надевает юбки в поддержку протеста против дискриминации по гендерной идентичности на протяжении последних шести месяцев. Благодаря их усилиям, в частности, местный Институт среднего образования согласился запустить курс по гендерному равенству.
Un cole que educa en el respeto, la diversidad, la coeducaión y la tolerancia. ¡Vístete como quieras! Nos sumamos a la inicitiva #LaRopaNoTieneGénero@CEIPVdeSacedon@educacyl@cfievalladolid@FTriangulo@fecylgtbpic.twitter.com/GgnoejXe2N— Borja Velázquez (@borjamusico) April 29, 2021
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