Также в Иране выступают против войны России с Украиной и поддерживают поиск дипломатического решения.

В Иране заверили, что не поставляют оружие в Российскую Федерацию через посредников для войны против Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter после телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

"Иран выступает против войны России в отношении Украины, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен министру иностранных дел Абдоллахияну за опровержение обвинений в поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за отправку в Украину медицинской команды", - заявил Кулеба.

Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны.

В Грузии убеждают, что не помогают РФ обходить санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: