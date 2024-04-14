Иран провел атаку на Израиль. Все произошло ожидаемо и без каких-либо сюрпризов. Из всех сценариев выбран был прямой удар. Запускали все, что могло долететь до Израиля, то есть БПЛА и ракеты. Израиль почти все сбил, что тоже было ожидаемо.

Во-первых, они должны были просчитать такую ответку Ирана, когда били по их консульству в Дамаске.

Во-вторых, целую неделю все, кому не лень, успели написать о неизбежной атаке иранцев, и подготовиться к ней.

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В-третьих, за несколько часов до атаки иранцы еще и анонсировали ее, а затем и объявили (!) о запуске БПЛА по Израилю, которые летели туда несколько часов, и, под конец их длинного путешествия, Иран уже запустил баллистические ракеты. Очевидно, что Израиль и союзники были готовы к отражению атаки.

Естественно, иранцы решили остаться в рамках взаимности эскалации, и объявили о завершении своего "возмездия" за удар по консульству, и отдали мяч на сторону Израиля, зная, что тот захочет ответить, но США и союзники будут против, и захотят оставить конфликт в управляемом ключе без дальнейшей эскалации.

Сейчас многое будет зависеть от ответа Израиля, который в Тель-Авиве уже анонсировали.

Разумеется, США и Европа (а также региональные страны) будут выступать против дальнейшего обмена ударами, так как они ничего не решат, но могут случайно дестабилизировать регион. Это противоречит интересам Запада, который старается не допустить войны на несколько фронтов с непредсказуемыми последствиями для всех и мировой экономики.

Штаты не хотят воевать на Ближнем Востоке, о чем они последовательно заявляют со времен позднего Обамы и особенно Трампа. Для них ключевое - сохранить локализованноть войны в Газе и не допустить потери управляемости процессами в регионе, поскольку этим могут воспользоваться противники.

Пролет БПЛА над несколькими странами без серьезных на то последствий показывает, что и региональные арабские государства не хотят эскалации между Ираном и Израилем. Плюс большинство публично поддерживают палестинцев в противовес Израилю.

Между Израилем и Ираном будет продолжена борьба за формат их противостояния.

Израиль ударил по консульству, рассчитывая вывести Иран на прямую конфронтацию, в которой, как считают израильские лидеры, будет легче затянуть союзников и снять табу на прямые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В Тегеране же желают сохранить формат непрямой прокси-войны с Израилем, потому что он дешевле, легче, и Израилю в такой войне некомфортно, а информационно, как показала ситуация в Газе, они ее проигрывают. Поэтому и желания продолжать удары у иранцев нет, как и не было желания вступать в прямую войну изначально, что показали пять месяцев конфликта в Газе.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"