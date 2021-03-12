Доступ к информации и развлечениям онлайн изменил Китай, но не ослабил контроль партии.

На заре цифровой эры президент США Билл Клинтон предвещал, что сочетание капитализма и интернета может либерализовать Китай. Этот взгляд был дерзким, оптимистичным и ошибочным.

Это был 2000 год, и на глазах тогдашнего американского президента разворачивалась революция. Коммунистическая партия в то время отказывалась от роли монополиста в обеспечении всего: от рабочих мест до недвижимости и новостей, - пишет The Economist. Клинтон утверждал, что в эру новых возможностей и информационных источников контроль партии над людьми будет скоращаться.

"В новом веке свободу будут распространять мобильные телефоны и кабельные модемы", - говорил Клинтон.

Конечно, он хорошо знал, что Китай пытается взять свою часть интернета под контроль.

"Удачи! Это все равно, что пытаться гвоздями прибить желе к стене", - смеялся он.

Читайте такжеИнтернет впервые обошел телевидение в качестве источника информации для украинцев - опросНо руководство Компартии потратило следующие 20 лет на то, чтобы доказать: с нужным количеством "гвоздей" интернет можно заставить подчиниться. Пришлось изрядно потрудиться, привлекая армии цензоров, спецслужбы и пропагандистов. Интернет-компании обязаны нанимать десятки тысяч модераторов, которым платят за обнаружение и удаление запрещенных идей и снимков за считанные секунды.

Клинтон не совсем ошибался. Присутствие государства в жизни многих простых китайцев сократилось по сравнению с тем, что было в прошлом. В некоторых секторах чиновники пытались сохранить свою почти монополию на обеспечение одобренной информации. В индустрии новостей лидеры Компартии влили немалые ресурсы в официальные информационные агентства, такие как People's Daily, поощряя их создавать более оживленные дочерние компании, чтобы соревноваться с коммерческими СМИ. Граждане время от времени решаются сообщать новости по собственной инициативе и ставить под сомнение официальную версию событий. За это им выдвигают выговоры, увольняют с работы, задерживают или бросают в тюрьму.

Сектор развлечений лучше всего опровергает предсказания Клинтона. Потому что это та сфера, в которой произошел взрыв коммерческой конкуренции, особенно в интернете. Но при этом хватка партии осталась крепкой. На первый взгляд, все замечательно. Поколение назад, если отбросить пиратские видео, государственное телевидение и официальная цензура в сфере кино имела абсолютный контроль над тем, что люди смотрят дома и в кинотеатрах. Но теперь все изменилось.

Если зайди в китайский сельский дом, в углу все равно будет болтать телевизор, который лениво будут смотреть старые и очень молодые жители. Но в других местах, в каждом вагоне поездов, в кафе или общежитиях каждый китаец будет смотреть в свой смартфон. Кто-то смотрит драматический фильм, кто - конкурс талантов, а может короткие видео от любителей или стрим фермера-танцора или певца-дальнобойщика. Парень-подросток в автобусе, например, будет смотреть трансляцию видеоигры. А молодые женщины на местах за ним могут смотреть популярного блогера из социальных сетей, у которого 40 миллионов подписчиков. Поэтому Китай может смело хвастаться крупнейшим и чрезвычайно развитым рынком электронной коммерции.

Читайте такжеThe Atlantic: Facebook - это Машина судного дняВсе это заставляет чиновников быть бдительными. 5 марта в ежегодном отчете Национальных народных собраний премьер-министр Ли Кэцян призвал к большей общественной цивилизованности в индустриях культуры ради "развитой социалистической культуры". За четыре дня до того Китайская ассоциация исполнительских искусств ввела новый список из 15 видов поведения, за которые актерам, музыкантам и прочим творцам могут запретить выступать на год или дольше. Действия, за которые может постичь наказание, варьируются от оскорбления национальной чести Китая до управления автомобилем навеселе, азартные игры или выступления "под фанеру".

Такие наставления основываются на предыдущих шагах отраслевых ассоциаций по защите социальной стабильности. Среди них правила, которые запрещают изображения гомосексуальной любви, внебрачных отношений, курения или колдовства. В современном Китае, где неравенство до боли высокое, регуляторы в сфере кино и телевидения пытаются ограничить демонстрацию богатства или унаследованных привилегий. Из-за этого они критиковали реалити-шоу с участием детей известных людей.

Цензоры держат мертвую хватку на горле сферы развлечений не только с помощью правил. В последнее время сама природа современного китайского интернета - гипер-кормерционного места, которое патрулируют "тонкокожие" хулиганы - начала помогать им. Это очень опасные времена, чтобы быть знаменитостью в Китае. За первые несколько недель 2021 года фаны, заметные блоггеры и государственные СМИ объединили усилия, чтобы упрекать очень большое количество знаменитостей. Масштабы были настолько большими, что сайт Tencent News опубликовал статью с заголовком: "Эра извинений звезд началась: чтобы ты не сделал не так, проси прощения".

Читайте такжеBloomberg: Нельзя просто очистить интернет от ненавистиСреди тех, кого заставили просить прощения в этом году - актриса, которую обвинили в том, что она отказалась от двух рожденных суррогатной матерью детей в США, и комик, который создал сексистскую рекламу для женского белья. Извиняться пришлось и комедийной актрисе, которая позировала в кофте на фоне надписи: "Инструмент для приманки мужчин". За это ее обвинили в объективизации женщин. Общественное порицание ударило и по 20-летнему всаднику из Тибета, которого поймали на том, что он курил. За несколько месяцев до того благодаря симпатичным улыбчивым фото он стал "послом доброй воли" своего городка.

Когда силы рынка помогают Коммунистической партии править

Издание Chaguan недавно провело интервью с ветеранами сферы развлечений. Они рассказали о своих знаменитых друзьях, которые "сидят на таблетках от депрессии", и объяснили, почему так произошло. Когда-то звезды оказывались под пристальным вниманием лишь тогда, когда снимали новый фильм. Теперь фаны хотят проверять каждую деталь жизни актера в социальных сетях и рассчитывают, что их кумир по-настоящему идеален.

Читайте такжеBloomberg: Локдауны убьют свободу, если станут новой нормойПризнанные художники столкнулись с тем, что талант-шоу ежегодно создают для них сотни новых конкурентов. В стране, где власть критиковать запрещено, возможность ругать знаменитостей становится полезным "предохранительным клапаном". Особенно когда звезды провоцируют реальное раздражение, уклоняясь от уплаты налогов или злоупотребляя другими привилегиями. Жесткая конкуренция повышает производственные затраты. Но политический контроль сократил многообразие культурного предложения. Когда на рынке так много патриотических фильмов о войне или "мыльных опер", важной становится доходность, а не искусство. Своенравные спонсоры быстро уходят при первых признаках появления проблем.

Коммунистическая партия больше не монополист в сфере развлечений. Но она до сих пор пишет правила. Отрезанные от мира фаерволами и контролем импорта, китайский интернет и индустрия культуры стали картелями, которые вознаграждают лояльных и послушных. Это дает цензорам всю власть, которая им только нужна.

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Перевод: Лесь Дымань