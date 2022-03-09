Россия стремительно движется в первую половину XX столетия, отметил глава Министерства цифровой трансформации Украины.

Мировой технологический лидер Intel приостанавливает работу в России из-за ее военной агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны", - говорится в заявлении Intel в мессенджере.

Федоров отметил, что "Россия стремительно движется в первую половину XX столетия".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Украину также атаковали с территории Беларуси.

Ряд стран, в частности государства ЕС, ввели против РФ новые санкции. С Россией решили перестать сотрудничать многие компании, в том числе IBM, Cisco и Inditex (бренды Zara, Bershka и Pull&Bear).

Вас также могут заинтересовать новости: