Американские СМИ пишут, что новому президенту США достанется разделенная страна в кучей внутренних проблем, которые будет трудно решить.

"Хрупкий" - это не то слово, которое обычно ассоциируется с Америкой. Но именно оно характеризует страну в день инаугурации нового президента США. Экономика, ощущение безопасности, национальная психика - хрупкие, как яйцо. Разочарование и злость стали причиной беспорядков. А пандемия вышла из-под контроля.

Можно ли сказать, что президенты США теперь тоже хрупкие? Об этом пишет Washington Post в день инаугурации Джо Байдена. Дональд Трамп оставил после себя ужасное напоминание о том, что когда власть становится самоцелью, она перестает функционировать как инструмент управления. Его преемник получит шанс все исправить.

"Байден недавно сказал: "Мы снова будем руководствоваться не просто примером нашей силы, а силой нашего примера". Это заявление напоминает о тяжелой дороге впереди. Это слово - сила - имеет особую ценность, которая выходит за пределы традиционного определения. Обычно это синоним роста, устойчивости и могущества. Сила нашей нации, нашего президентства, нашего разного ощущения, что значит быть американцем, будет зависеть от нашей способности собраться, оценить наши раны и выяснить, как двигаться дальше, делая твердые и взвешенные шаги", - говорится в статье.

Читайте такжеБайден намерен назначить трансгендера помощником министра здравоохраненияИздание USA Today замечает, что сегодняшняя инаугурация Байдена даст шанс окончательно покончить с эрой Рональда Рейгана и присущей ей враждебностью к правительству. В 1980-м году Рейган решил, что его победа на выборах - это доказательство желания США отказаться от "Нового курса" Франклина Рузвельта и проправительственных взглядов, на которых он держался. С 1960-х годов он утверждал, что "либеральные" взгляды американских политиков были либо устаревшими, либо тоталитарными. Рейган убедил многих американцев, что федеральное правительство не играет никакой роли в решении внутренних проблем. А Вашингтон наполнен бюрократами, которые лишь "тратят наши деньги".

"Дональд Трамп и Рональд Рейган во многом отличаются, но их кампании одинаково усилили враждебность населения к федеральному правительству", - пишет издание.

Рейган критиковал политическую элиту с дружеской улыбкой на лице. А Трамп атаковал "Вашингтонское болото" и якобы организованную им "американскую бойню", используя тон теорий заговора. Результат был одинаковым. Слишком много простых американцев были поощрены воспринимать федеральную некомпетентность, коррупцию и бездействие как норму.

"Мы не должны ожидать, что один президентский срок Байдена, призванный организовать ответ на пандемию и сокрушительные последствия после нее, уничтожит такой цинизм. (...) Но использование правительства для улучшения здравоохранения и экономических возможностей для бедных, рабочего и среднего классов американцев потенциально может возродить прагматичную и демократическую проправительственную традицию Линкольна и Рузвельта, у которой, однако, было слишком мало адвокатов со времен Рейгановской революции 1980-х", - пишет издание.

Американская редакция Politico ожидает, что во время инаугурации Джо Байден точно будет призывать американцев к единству. Чтобы народ поднял глаза и понизил голос, чтобы все работали вместе над восстановлением доверия к правительству и друг к другу. И так далее. Все эти слова будут казаться разумными для любого умного человека.

Читайте также"Толпу кормили ложью": лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам"Но более 30 лет опыта различных шоу показали нам, что не помогает объединить американцев - вдохновляющие слова. За исключением Дональда Трампа, каждый президент: от Джорджа Буша-старшего до Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, - произносил речь, посвященную концу ненужных конфликтов. Но вот что может сработать взамен: весомые поступки во времена, когда людям остро нужно, чтобы правительство работало не зависимо от политических убеждений", - пишет издание.

Для этого Байдену не нужно убеждать людей, что настало время отказаться от культурной войны, присущей для лет Трампа. Вместо этого нужно создать факты, которые лишат отношение американцев друг к другу важности.

"Его претензия на объединение страны зависит от перевода внимания с абстрактного на ощутимое, с политики идентичности на политику весомых достижений, с крупных философских споров на сосредоточенные и прагматичные дискуссии, подальше от запугивания и ближе к достижениям. Лучший способ объединить страну, наверное, - это поменьше об этом говорить", - считает Politico.

Между тем, New York Times замечает, что большинство американцев хотят на всегда забыть о Дональде Трампе. Конечно, кроме республиканцев, большинство из которых до сих пор верят, что он победил на выборах. Издание размышляет над тем, кто станет "следующим Трампом".

"Возможно, следующий Трамп, если таковой существует, будет очередной звездой шоу-бизнеса. Кто-то с мощным и убедительным образом, кто будет торговать страхом, злобой и ненавистью.Кто-то, у кого уже есть аудитория, которая апеллирует к республиканской базе. Республиканские избиратели уже один раз посадили в Белый дом зрителя Fox News. Так что теперь остался маленький шаг к тому, чтобы отправить туда реальную звезду Fox News", - говорится в статье.

Читайте также"Горжусь, что не начал новых войн": Трамп выступил с прощальным обращением (видео)Лояльное к республиканской партии издание Wall Street Journal обвиняет пандемию COVID-19 в том, что она сосредоточила внимание на недостатках лидерства Дональда Трампа и уничтожила сильную экономику, которая была у США до пандемии. По мнению издания, Байден был никем на праймериз Демократической партии, пока Берни Сандерс не стал одним из главным претендентов на роль кандидата в президенты. Поэтому демократы в отчаянии бросились в объятия бывшего вице-президента.

"Теперь, когда он станет президентом, уже началась вакцинация, а экономика готова расти, как только бремя COVID-19 станет легче. Байден получит политическую выгоду от экономического скачка назад, просто стоя рядом, когда пандемические ограничения будут отменены. В отличие от республиканцев, у Байдена будет поддержка почти всех СМИ и всей верхушки американской культуры. Большинство американцев хотят покончить с горечью последних лет. И Байден получит от этого выгоду", - пишет издание.

Wall Street Journal добавляет, что 78-летний 46-й президент США понимает, что сможет занимать должность лишь один раз. Но он сможет создать блестящее наследие лидера, который успокоил США после злобной эры Трампа. И это лучшее, чего можно ожидать от лет Байдена.

Инаугурация Джо Байдена: что известно

В среду, 20 января 2021 года, состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемония инаугурации Байдена запланирована в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новый президент Америки принесет присягу у здания Капитолия.

Церемония инаугурации пройдет при беспрецедентных мерах безопасности из-за недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа. По этой же причине в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.

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Перевод: Лесь Дымань