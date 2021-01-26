Ожидается, что 9 февраля Сенат США начнет слушания по импичменту.

Палата представителей передала Сенату статью обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Он обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января 2021 года, пишет Голос Америки.

Девять конгрессменов-демократов, которые будут выступать в качестве обвинителей, вслед за клерком Палаты представителей и исполняющим обязанности пристава нижней палаты Конгресса, пронесли письменное обвинение через ротонду Капитолия в зал Сената, следуя по тому же пути, которым шла толпа сторонников Трампа.

Ожидается, что 9 февраля Сенат начнет слушания по импичменту.

100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо снова занимать пост президента.

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Сенатор-демократ Патрик Лихи заявил в понедельник, что он будет председательствовать на процессе. Хотя в конституции США говорится, что председатель Верховного суда США должен заниматься этим, именно сенатор берет на себя функцию судьи, когда импичмент проводится не против действующего президента.

Глава Верховного суда Джон Робертс председательствовал во время первого импичмента, когда Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал Трампа в феврале 2020 года по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, вытекающих из его запроса о проведении Украиной расследования в отношении президента Джо Байдена и его сына.

Демократам в Сенате потребуется поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН