Трамп обещает в ближайшие месяцы поделиться своими планами по дальнейшей деятельности.

45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал голосование в Сенате по его импичменту. Ранее сенаторы не смогли утвердить решение из-за нехватки необходимых двух третей голосов в его поддержку.

Вторую попытку импичмента Трамп назвал "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов. Об этом говорится в заявлении экс-президента США, сообщает "Радио Свобода".

"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовали 75 миллионов человек. Это самый высокий показатель в истории для действующего президента", - заявляет Трамп.

Он также пообещал продолжить борьбу за интересы граждан США.

"Наше историческое и прекрасное движение" Сделаем Америку снова великой" только начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул Трамп.

Импичмент Трампа: что известно о деле

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: УНИАН