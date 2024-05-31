Главы оборонных ведомств США и Китая провели первые личные переговоры с 2022 года

Остин и адмирал Донг обсудили возможные шаги по предотвращению перерастания несчастных случаев или недопонимания в конфликт.

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая провели в пятницу свои первые за 18 месяцев личные переговоры, рассматривая предварительные шаги по управлению военной напряженностью, несмотря на их противоположные позиции по Тайваню и Южно-Китайскому морю.

Как пишет The New York Times, 75-минутная встреча в Сингапуре между Остином и адмиралом Дон Джуном, его китайским коллегой, состоялась после того, как несколько чиновников администрации Байдена отправились в Пекин для переговоров о торговых дисбалансах, ограничениях США на торговлю технологиями с Китаем, китайской поддержке Россия во время войны против Украины и других источников напряженности.

Президент Байден заявил, что Соединенные Штаты и Китай должны поддерживать общение на высоком уровне, чтобы избежать потенциальных кризисов. Тем не менее, военные вопросы остаются самой трудноразрешимой областью напряженности между двумя странами, где разногласия могут перерасти в конфликт, особенно в Тихом океане, где их корабли и военные самолеты сближаются друг с другом.

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Остин и адмирал Донг обсудили возможные шаги по предотвращению перерастания несчастных случаев или недопонимания в конфликт. Остин выдвинул ранее предложенное китайскому и американскому военному командованию провести телефонные переговоры в ближайшие месяцы, и он "приветствовал планы созвать рабочую группу по кризисным коммуникациям к концу года", говорится в заявлении Пентагона о переговорах.

"Госсекретарь Остин подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между военными между Соединенными Штатами и КНР", - заявили в Пентагоне, имея в виду Китайскую Народную Республику.

Высокопоставленные представители Министерства обороны США сообщили журналистам, что Остин выдвинул предложение командующему Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралу Сэмюэлю Папаро-младшему проводить переговоры с китайскими коллегами. В 2020 году военные Китая и США создали рабочую группу по кризисным коммуникациям для обсуждения идей по разрядке возможного конфликта, но группа встретилась только один раз.

Представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь заявил, что адмирал Дун и Остин "согласились на более тесное общение и обмены на следующем этапе", но полковник Ву высказался более осторожно в отношении сроков любых звонков между командиров и новое заседание группы кризисной коммуникации.

"Соответствующие ведомства наших двух вооруженных сил координируют свои действия и общаются по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос о звонках.

Остин давил на адмирала Дуна по поводу военной деятельности Китая вокруг Тайваня. И Остин также дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать отправлять военные корабли и самолеты в международное небо и моря рядом с Китаем, несмотря на частые преследования со стороны китайских военных.

"Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать - безопасно и ответственно - везде, где это позволяет международное право", - говорится в резюме переговоров Пентагона.

Но Пекин отвергает идею о том, что другие страны имеют право эксплуатировать военные самолеты и корабли вблизи китайских берегов. По мнению его чиновников, согласие на более строгие правила в отношении столкновений между военными самолетами и кораблями просто даст американским силам больше лицензий на приближение к китайскому побережью и получение полезных изображений и сигналов.

"Китай считает, что умение плавать не означает возможность выйти из-под контроля. Мы считаем, что безопасность является взаимной, и речь не идет о том, чтобы позволить одной стороне иметь абсолютную безопасность за счет другой", - заявил журналистам полковник Ву.

Напряжение между США и Китаем

Военное соперничество между Китаем и Соединенными Штатами и опасения по поводу того, что инциденты на море перерастут в кризис, коренятся в давних спорах, которые нелегко разрешить. К ним относятся претензии Китая на Тайвань, островную демократию, которая полагается на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, а также все более настойчивые претензии Пекина на обширные территории Южно-Китайского моря, что встревожило его соседей.

Чиновники Пентагона также предупредили, что военные самолеты и корабли Народно-освободительной армии становятся все более агрессивными и безрассудными, внимательно следя и преследуя американские военные корабли и самолеты, которые летают близко к Китаю, а также к кораблям таких союзников, как Австралия, часто для сбора разведывательной информации.

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