Глава авиакомпании также сообщил, что выводы Международной организации гражданской авиации (ICAO) будут представлены в ближайшие две недели.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что пилот самолета не мог поступить иначе после получения сигнала от властей Беларуси об угрозе взрыва.

По его словам, пилотам самолета не дали связаться с компанией, так как до нее якобы не получилось дозвониться.

«После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном, максимальном, уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе», - рассказал О’Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

Читайте такжеБеларусь обжалует авиаблокаду со стороны УкраиныПо его словам, на пилота оказывали «серьезное давление». Ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, но при этом не предоставили альтернативы. Глава авиакомпании также сообщил, что выводы Международной организации гражданской авиации (ICAO) будут представлены в ближайшие две недели, передает ТАСС.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая в аэропорту Минска власти Беларусиэкстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

После принудительной посадки с рейса сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку - россиянку Софию Сапегу. Обоих задержали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент с гражданским самолетом, заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Швейцария в свою очередь это отрицала.

Ранее глава Ryanair обвинил белорусские власти в предоставлении «неправдивых и неточных» сведений.

После этого инцидента многие авиакомпании начали облетать воздушное простарнство Беларуси, а национальному перевозчику - "Белавиа" запретили летать в несколько стран.

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Автор: Ирина Погорелая