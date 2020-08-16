Протесты в Беларуси: Тарайковского могли застрелить из нелетального оружия – глава МВД Беларуси

Глава МВД Беларуси заверил, что силовики якобы не использовали для разгона протестующих огнестрельное оружие.

Глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что участника протестов на улице Пушкинской в Минске Александра Тарайковского могли застрелить "из нелетального оружия".

Об этом он сообщил в комментарии TUT.BY на площади Независимости в Минске.

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"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, не следователь. Он умер... Если это резиновая пуля или осколок какого-то…, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - заявил глава МВД.

Караев уверяет, что протестующие якобы финансируются из-за рубежа: мужчина платят по 30 рублей, а девушкам – по 60.

"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием... Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других - не хотят, видимо, делиться ресурсами. Подлецы это все делают", заявил он.

Караев добавил, что ему жаль погибшего, а также избитых демонстрантов.

"А больше всего - моих 129 сотрудников", - резюмировал глава ведомства.

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Гибель протестующих в Беларуси: что известно

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов. Официальные власти признали гибель Тарайковского в ту же ночь, но причиной назвали "взрыв неустановленного устройства" в руках, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Медицинская причина смерти — открытая рана грудной клетки и кровопотеря. При этом опубликованные видео и отсутствие травм, характерных для взрыва, вызвали сомнения в официальной версии МВД Беларуси.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко