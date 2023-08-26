Окончательную версию произошедшего официально не озвучивали.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что сейчас они пытаются выяснить, как был сбит самолет главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Американского лидера цитирует Sky News. "Джо Байден прокомментировал судьбу босса компании "Вагнер" Евгения Пригожина, заявив, что США пытаются "точно выяснить", как был сбит его самолет", - говорится в сообщении.

Когда Байдена спросили о случившемся ранее, он сказал, что знает очень мало, так как только что закончил тренировку.

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Реакция США на гибель Пригожина

Как известно, 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Пригожина. Как утверждают в России, на борту находился главарь наемников Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

По мнению ряда экспертов и политиков, за этим может стоять российский президент Путин. Примечательно, что "верхушку" военной компании убили ровно через два месяца после мятежа.

Напомним, что и Байден, и глава Центрального разведывательного управления Штатов Билл Бернс ранее "советовали" Пригожину следить за своим меню и не увольнять дегустатора.

Президент США, комментируя информацию о гибели Пригожина, сказал, что не удивлен.

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