В Бундесвере отметили важность военной поддержки Украины.

Власти Германиии рассматривают возможность поставки Украине дополнительного вооружения из собственных запасов.

"Украинские вооруженные силы направили в НАТО очень длинный список – от медицинских материалов до боеприпасов и ,транспортных средств", – сказал генеральный инспектор Бундесвера Эберард Цорн, передает "Европейская правда".

"Посмотрим, что мы можем еще предоставить", - сказал он.

Цорн отметил важность военной поддержки Украины. "Все западные партнеры поставляют оружие, технику и боеприпасы. Это очень много вместе. Если цели достигнет хотя бы половина зенитного оружия, это может изменить игру", - сказал он.

По словам Цорна, Германия также могла бы перекинуть дополнительные силы на восточный фланг НАТО, развернув примерно от 150 до 200 морских пехотинцев.

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