Восстановить прежние отношения Германии с Россией будет трудно, как и завершить войну в Украине, уверен политик.

Бывший глава МИД Германии Йошка Фишер признал, что недооценил угрозу от диктатора Владимира Путина.

В интервью газете Augsburger Allgemeine Фишер, который был вице-канцлером и главой МИД Германии в 1998-2005 годах, отметил, что опасность Путина недооценила немецкие власти в целом.

"То, что мы все недооценили, так это то, что Путин был серьезным, когда сказал: худшей геополитической катастрофой XX века был распад СССР. Мы не восприняли это всерьез", - отметил он.

Фишер считает, что восстановить прежние отношения Германии с Россией будет трудно, как и завершить войну в Украине.

"Речь не идет о разрыве всех контактов с Россией. Но восстановить хотя бы немного доверия к нынешнему российскому правительству будет очень сложно. Россия останется серьезным вызовом для Европы. Мы живем на одном континенте, но из-за имперских амбиций Владимира Путина в будущем очень сложно найти компромиссы. Украина не облегчит задачу. Слишком много произошло, слишком много людей погибло. Любой, кто когда-либо сомневался в идентичности Украины, после двух лет войны должен осознать: Путин укрепил эту идентичность. Есть осознание того, что Украина является независимым государством. Эти люди не сдадутся просто так", - сказал Фишер.

Другие заявления Фишера

Как сообщал УНИАН, Йошка Фишер заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на еще одну страну. В поле зрения российского президента уже некоторое время находится Молдова.

"У него (Путина - УНИАН) уже в поле зрения Молдова. Мы только в начале российских ревизионных войн. Путин хочет вернуть прежние советские территории", - отметил Фишер.

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