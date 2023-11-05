Хорватский министр несколько "не рассчитал" степень допустимого, приветствуя свою немецкую коллегу.

В Германии и Хорватии общественность одинаково возмущена неловким поцелуем, которым хорватский министр пытался поприветствовать свою немецкую коллегу. Как пишет Politico, этот досадный инцидент произошел во время конференции по расширению ЕС в Берлине в четверг.

Когда министры-участники встречи выстроились перед представителями СМИ для протокольного группового фото, 65-летний глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман сначала протянул руку, чтобы поприветствовать свою немецкую коллегу Анналену Бербоку, но вдруг передумал, наклонился вперед и неуклюже поцеловал ее в щеку.

Как видно на видео, "взорвавшем" соцсети двух стран, 42-летняя Бербок успела повернуть голову, чтобы выставить щеку и избежать поцелуя в губы. При этом она рассмеялась.

Поскольку весь инцидент зафиксировали на камеры многочисленные фото - и видеокорреспонденты, Грлич-Радман был вынужден публично извиняться за свой поступок.

"Мы, министры, всегда сердечно поздравляем друг друга. Если кто-то увидел в этом что-то плохое, то приношу извинения тому, кто так воспринял", - цитирует его хорватская газета Večernji List.

Этот инцидент вызвал возмущение как в Германии, так и в Хорватии.

"Это совершенно неуместный жест. Министр, кажется, не знает протокола, потому что "сердечное приветствие" должно быть с людьми, с которыми у вас есть отношения, которые позволяют вам приветствовать поцелуем. И тут понятно, что такой связи не существует", — сказала известная хорватская активистка за права женщин и бывший законодатель Рада Борич.

"Принудительные поцелуи женщин также называют насилием, не так ли?" - написала в Твиттере бывшая премьер-министр Хорватии Ядранка Косор.

Сама Анналена Бербок отказалась комментировать инцидент, когда ее спросили об этом во время пресс-конференции в Баку. "Мы сегодня не говорили о поцелуях", - заявила она журналистам в субботу.

Скандал с поцелуем в Испании

Неуклюжий поступок хорватского министра напомнил многим инцидент с участием бывшего руководителя испанского футбола Луиса Рубиалеса. Он был вынужден уйти в отставку после того, как в августе на эмоциях поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанской сборной в финале чемпионата мира по футболу среди женщин.

Этот случай получил широкую огласку в Европе и дал новый импульс дискуссиям о том, что можно считать допустимым жестом симпатии, а что уже является сексуальным домогательством.

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