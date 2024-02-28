Украина могла бы иметь еще плюс 2 миллиона мужчин в составе ВСУ.

Бывший главный военный США в прошлом главнокомандующий армией Бен Ходжес обвинил правительство Украины и Верховную раду в провале украинской мобилизации.

По его словам, нехватка людей на фронте - это не вина ВСУ, а показатель неспособности чиновников и законодателей принимать решения. Сейчас армия Украины могла бы воевать против РФ еще плюс 2 миллионами мужчин, но этого не произошло, уточнил Ходжес NV.

Генерал сказал, что для него это все невероятная история.

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"Когда я слышу, что не хватает войск, что у командиров заканчиваются люди, то для меня это невероятно! Потому что я знаю, что есть более 2 миллионов украинских женщин и мужчин призывного возраста, которые пригодны к военной службе", - сказал он.

По словам военного, речь идет об украинцах как внутри, так и за пределами государства. Ими уже давно можно было бы заполнить те подразделения, в которых не хватает людей, уточнил Ходжес.

"Это провал не армии. Это неспособность правительства и Верховной Рады изменить законы", - считает он.

По мнению Ходжеса, надо менять систему мобилизации таким образом, чтобы у украинок и украинцев была уверенность в том, что они не пойдут "голыми" и неподготовленными в бой - чтобы каждый из них знал, что об их семье позаботятся.

Сейчас население Украины не верит, что будет защищено, поэтому не идет в армию, резюмировал он.

В ВР ответили на скандалы относительно действий ТЦК

Отметим, что частично в обществе существуют различные настроения о мобилизации из-за скандалов, связанных с неправомерными действиями представителей ТЦК. В сети довольно часто выкладывают фрагменты видео или информацию о различных правонарушениях при попытке дать мужчине повестку.

Недавно представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононеко уточнил, сколько подобных роликов действительно правдивы с точки зрения участия представителей ТЦК в скандалах.

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