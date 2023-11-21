Франция шокирована высказываниями внука знаменитого "спасителя нации" генерала Шарля де Голля. Потомок самого известного французского президента решил получить российское гражданство, пишет The Times.
60-летний Пьер де Голль объявил о своем намерении во время недавнего визита в Санкт-Петербург. "Для меня было бы честью получить российское гражданство — я рад видеть, что вы боретесь за традиционные ценности: семью, духовность. Все эти ценности исчезли в западных странах", – заявил он.
В целом Де Голль поддерживает российского диктатора Владимира Путина, утверждает, что Россия предлагает "большие возможности", обвиняет США в начале войны в Украине и выражает убеждение, что Запад встал на сторону проигравшего.
"Я думаю, что НАТО проиграло в этом конфликте, потому что ни НАТО, ни Запад не могут продолжать войну", — сказал он.
Times отмечает, что подобные взгляды не являются чем-то уж слишком уникальным для Франции, но в данном случае речь идет о потомке исторического лидера, ставшего в определенной степени иконой и символом несокрушимости французской нации.
"Генерал де Голль, должно быть, переворачивается в могиле", — сказал комментатор радио RTL Альба Вентура.
Свои прокремлевские взгляды Пьер де Голль оправдывает тем, что его дед никогда бы не заключил союз со страной, которая конфликтовала с Россией. Другой внук знаменитого генерала, Ив Де Голль, подчеркивает, что его брат Пьер говорит только за себя – "не за меня или нашу семью и тем более не за генерала [Шарля де Голля]".
Чем знаменит Шарль де Голль
Шарль де Голль (1890-1970) был выдающимся французским военачальником и политическим деятелем. Он сыграл ключевую роль для Франции в событиях Второй мировой войны. В то время как Франция была частично оккупирована немцами, а частично преобразована в марионеточное государство, именно де Голль возглавил правительство Франции в изгнании и при поддержке западных союзников начал постепенно отвоевывать французские колонии, находившиеся под контролем марионеточного прогерманского правительства Франции.
После Второй мировой войны Франция погрязла в длительном политическом кризисе. Тогда Шарль де Голль снова подался в политику и в 1959 году стал президентом Франции. Во время его правления был проведен ряд важных политических реформ, положивших начало новому современному этапу в истории Франции, известному как "Пятая республика".
Шарль де Голль является одним из самых почитаемых во Франции исторических лидеров, фигура которого считается примером для подражания для современных политиков.