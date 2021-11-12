Париж призвал Москву возобновить переговоры в "нормандском формате".

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел, а также министра обороны Франции с российскими коллегами, министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Франции.

Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоренс Парли выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины.

"Они призвали Москву возобновить переговоры в "нормандском формате", согласившись в ближайшее время провести министерскую встречу в соответствии с обязательством президента Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДвое украинских бойцов подорвались на ДонбассеОтмечается, что министры также напомнили России о взятых на себя обязательствах в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины, Франции и Германии попытаются 15 ноября в Брюсселе активизировать формат переговоров "нормандской четверки", в которую также входит РФ.

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Автор: Тамара Отовская