Комбинация F-35 - SiAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, пишет издание.

ВВС США получили первый экземпляр новой ракеты Stand-in Attack Weapon, или SiAW. Производитель оружия Northrop Grumman разработал ее для критически важной миссии: оттеснить вражескую ПВО, чтобы расчистить путь для последующих воздушных бомбардировок. Как пишет The Telegraph, это "жизненно важная" возможность, которая может склонить чашу весов в любой будущей европейской войне.

Вместе с тем, как отмечается, данное оружие предназначено для относительно близких атак, и на войне с Китаем из-за Тайваня истребителям ВВС будет трудно подобраться близко.

Указывается, что первую SiAW передали ВВС в середине ноября, чуть больше чем через год после заключения контракта.

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"Компания продолжает разрабатывать оружие, проводить интеграцию платформы и завершать программу летных испытаний для быстрого прототипирования и ввода в эксплуатацию к 2026 году", - отметили в компании Northrop Grumman.

Главная проблема с SiAW заключается в недостаточной дальности ее носителя - F-35 - для потенциального противостояния с Китаем, пишет The Telegraph. Вместе с тем, в войне над Европой с российскими войсками это оружие может быть достаточно эффективным.

"Какая польза от кучи высокотехнологичных F-35, вооруженных высокотехнологичными ракетами SiAW, если F-35 не могут подобраться достаточно близко к китайским войскам, чтобы запустить ракеты? Однако комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, где расстояния между дружественными и вражескими силами гораздо менее пугающие. F-35, летящие против российских войск, могут смести их противовоздушную оборону, открывая небо для западных самолетов", - говорится в публикации.

SiAW - что известно о ракете

SiAW - это ракета класса "воздух-земля". По слвоам производителей, она должна "обеспечить ударную способность для поражения быстро перемещаемых целей".

Большую часть своей конструкции ракета позаимствовала у Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM), которая оптимизирована для подавления или уничтожения вражеских радаров ПВО.

SiAW сможет наводиться на транспортные средства, командные пункты и другие цели, которые могут быть более защищены и менее заметны в электромагнитном спектре, чем типичный радар ПВО.

Размер SiAW позволит разместить по две такие ракеты внутри внутренних отсеков вооружения истребителя-невидимки Lockheed Martin F-35.

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