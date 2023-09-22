Парламент Канады ответил восторженными аплодисментами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что парламент собирается в "поворотный момент истории" и во время "невероятной неопределенности".

"Нападки на международный порядок, основанный на правилах, угрожают разрушить мир и процветание, которые были основой успеха Канады. Это вызов в масштабе поколений, вызов, по которому нас будет судить история", - сказал он, пишет The Guardian.

По его словам, это вызов, который они должны решить со "львиным мужеством".

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"И мир не может найти лучшего вдохновения, чем наш друг сегодня с нами в нашем доме, президент Владимир Зеленский и его жена, первая леди Украины Елена Зеленская", - добавил Трюдо.

Парламент Канады ответил восторженными аплодисментами.

Визит Зеленского в Канаду - детали

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с не анонсированным визитом с 21-го по 22 сентября по местному времени.

Канада в пятницу объявит о дополнительной помощи Украине в размере 650 миллионов канадских долларов (около 482 миллионов долларов США).

Кроме того, в рамках этой суммы, которая будет выделена в течение нескольких лет, Канада поставит Украине больше танков Leopard 2. Канада также будет применять новые санкции против России.

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