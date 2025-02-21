'Это срочно': бывшая Маска заявила о 'медицинском кризисе' их ребенка

У экс-пары трое общих детей, за опеку над которыми ведутся судебные тяжбы.

Канадская певица и бывшая партнерша Илона Маска Граймс публично обратилась к нему через социальные сети, заявив, что он игнорирует текущий медицинский кризис, который касается одного из их трех общих детей, пишет Newsweek.

В сообщениях на X, которые впоследствии были удалены, Граймс написала: "Пожалуйста, ответьте о медицинском кризисе нашего ребенка. Мне жаль, что я делаю это публично, но больше не приемлемо игнорировать эту ситуацию. Это требует немедленного внимания".

"Если ты не хочешь со мной разговаривать, можешь, пожалуйста, назначить или нанять кого-то, чтобы мы могли двигаться вперед в решении этого. Это срочно, Илон".

В другой публикации Граймс отметила: "Я не предоставляю никаких подробностей, но он не отвечает на текстовые сообщения и звонки, пропускает каждую встречу, и наш ребенок будет страдать от пожизненных расстройств, если он не ответит как можно скорее, поэтому мне нужно, чтобы он ответил, черт возьми, и если мне придется применить общественное давление, то это произойдет".

Видео дня

Впоследствии Граймс заявила, что удаляет свои сообщения, написав, что ответа не получила, зато ее сообщения спровоцировали "медиа-цирк за счет детей".

Певица не уточнила, кого именно из своих детей она имела в виду. Вместе с Маском она имеет троих детей: X Æ A-Xii (рожденного в мае 2020 года), Exa Dark Sideræl Musk (рожденную через суррогатную мать в декабре 2021 года) и Техно Механикуса (рожденного в 2022 году).

Кто такая Граймс?

Граймс, настоящее имя которой Клэр Элиз Буше, является канадской музыканткой, певицей и автором песен. Она получила известность благодаря альбому Visions 2012 года, который содержал хиты "Oblivion" и "Genesis".

Ее отношения с Маском начались в 2018 году. В 2021 году сообщалось, что они "полуразведены", а впоследствии полностью разошлись. После этого между ними начались публичные споры относительно опеки над детьми. В 2023 году Граймс подала иск в суд, добиваясь родительских прав.

В 2024 году она заявила, что не видела одного из своих детей в течение пяти месяцев из-за "года, проведенного в борьбе за права матери".

Недавно Граймс также публично раскритиковала решение Маска в отношении их сына X Æ A-Xii. 11 февраля четырехлетний мальчик сопровождал своего отца в Белый дом и присутствовал на встрече с Трампом.

"Он не должен быть таким на публике", - написала певица на X.

Сколько детей у Илона Маска?

У Маска 12 подтвержденных детей от трех разных женщин: Джастин Уилсон, Граймс и Шивон Зилис.

14 февраля инфлюенсер-консерватор Эшли Сент-Клер заявила в соцсетях, что родила ребенка от Маска пять месяцев назад. Маск не прокомментировал ее заявление, однако Сент-Клер призвала его "публично признать свою отцовскую роль".

Вас также могут заинтересовать новости: