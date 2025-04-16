Путин в любой момент может "прислониться" к Китаю, считает Иван Тимочко.

Политика США в отношении переговоров между Украиной и РФ имеет бизнес-цели, а не политические цели.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Человек, который мыслит бизнес-мировосприятием - он хочет заработать здесь и сейчас. И он готов уступать не только своими ценностями, но и государственными. Это очень хорошо агентура Путина почувствовала. И они демонстрацией, будто дать возможность заработать - что они там только не предлагают. И нефть, газ, месторождения, земли и бизнес и все-все", - сказал Тимочко.

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В то же время он добавил, что под таким прикрытием Россия на самом деле ничего не передает США и таким образом дискредитирует Вашингтон на международной арене.

"Путин прекрасно понимает, что если сейчас появится угроза от Америки, он сможет слить документы о том, что там обещали во время переговоров. И для американских бизнес-элит это превратится в политический крах. Он также прекрасно понимает, что в любой момент он может прислониться к Китаю. А он сейчас находится в таможенном противостоянии с США, поэтому лишний раз не откажет себе показать такую дулю Америке", - добавил Тимочко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что его встреча с Путиным длилась пять часов. По словам Уиткоффа, во время нее стороны обсуждали вопрос пяти территорий Украины. Сами же переговоры он назвал "убедительными".

Между тем посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый отметил, что Трамп уже, вероятно, "наигрался" в переговоры и "переключился" на другие темы, где у него есть гораздо больше шансов получить быстрый успех.

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