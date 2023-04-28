Выплаты касаются эпизодов с пытками, грабежами, убийствами и похищениями гражданского населения Грузии.

Россия должна выплатить Грузии более 129 млн евро компенсации за нарушения и убытки, причиненные в результате российского вторжения 2008 года. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Это дополнительное решение, принятое Большой палатой ЕСПЧ по иску Грузии против России касательно войны 2008 года. Оно касается компенсаций грузинским гражданам, которые не были назначены в рамках основного решения по делу, принятого в 2021 году.

Компенсации должны быть выплачены за ряд эпизодов, в которых имели место случаи пыток и убийств грузинского гражданского населения, пыток военнопленных, произвольного лишения свободы, мародерства и т.д.

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Согласно решению ЕСПЧ Россия должна в течение трех месяцев выплатить Грузии 3,25 млн евро компенсаций в связи с 50 убийствами гражданских лиц в грузинских селах Южной Осетии и в буферной зоне. Еще 2,69 млн евро компенсации присуждено за 166 случаев произвольного задержания и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением боевиками так называемого "МВД Южной Осетии".

640 тысяч евро компенсаций назначены за пытки грузинских военнопленных боевиками Южной Осетии.

Еще 8,24 млн евро должны быть выплачены 142 грузинам, которые пострадали от нежелания оккупантов осуществлять адекватное расследование гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Основная часть из общей сумма компенсаций предусмотрена за административную практику оккупантов по препятствованию возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях. От этих действий пострадали по меньшей мере 23 тысячи человек. Сумма компенсации – 115 млн евро.

Российское вторжение в Грузию 2008 года

В августе 2008 года после нескольких месяцев провокаций и обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов из Южной Осетии армия Грузии предприняла попытку восстановить контроль над регионом силовым методом. Россия, очевидно, рассчитывала именно на такой сценарий и использовала его для вторжения в Грузию.

В ходе пяти дней активных боев между грузинской армией с одной стороны и российскими войсками, осетинскими и абхазскими сепаратистами с другой стороны погибли более 400 грузинских граждан, больше половины из которых – гражданское население. При этом российские войска не ограничились действиями на территории подконтрольной сепаратистам, но также вторглись на территорию, которую до начала боевых действий контролировали власти Грузии.

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