В Британии ощутимо сократилась смертность от коронавируса

За минувшие сутки умерли 77 человек, тогда как накануне - 204.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки зафиксировано 77 летальных случаев, вызванных осложнением коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

В целом по стране с начала пандемии зарегистрировано 40 тысяч 542 летальных случая, в том числе 77 за последние сутки. Вчера, 6 июня, сообщалось о смерти 204, 5 июня - 357 человек.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 286 тысяч 194 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 1 тысяча 326 человек.

Всего тесты на коронавирус сдали 5 миллионов 581 тысяча 073 человека.

Больше всего заражений и смертей от COVID-19 зафиксировано в Англии - 154 тысячи 908 инфицированных и 36 тысяч 192 умерших. В Шотландии инфицированы 15 тысяч 621 человек, умерли - 2 тысячи 415, в Уэльсе инфицированы 14 тысяч 396, умерли - 1 тысяча 398, в Северной Ирландии инфицированы 4 тысячи 796, умерли - 537.

В мире по количеству инфицированных Великобритания занимает четвертое место после США, Бразилии и России, а по количеству умерших - второе после США.

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