Путин уверен, что эпидемия не повлияла на жизнь россиян / REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не внесла радикальных изменений в жизнь россиян.
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Об этом сообщает РБК.
"Вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги", - сказал он.
По словам российского лидера, еще до начала пандемии в России активно развивалось онлайн-обучение и телемедицина. Однако в условиях распространения коронавируса эти направления стали активнее развиваться.
"Он также подчеркнул, что российские компании справились с новыми условиями", - подчеркивает издание.
Что этому предшествовало
- В начале распространения коронавирусной инфекции в марте этого года Путин заявлял, что вирус оказал серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в России и во всем мире.
- Затем, в июне, он объявил, что российские власти "действуют на опережение" в борьбе с инфекцией и смогли "минимизировать социальные и экономические последствия".
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