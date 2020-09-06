По его словам, в России начали активнее развиваться онлайн-обучение и телемедицина.

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не внесла радикальных изменений в жизнь россиян.

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Об этом сообщает РБК.

"Вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги", - сказал он.

По словам российского лидера, еще до начала пандемии в России активно развивалось онлайн-обучение и телемедицина. Однако в условиях распространения коронавируса эти направления стали активнее развиваться.

"Он также подчеркнул, что российские компании справились с новыми условиями", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

В начале распространения коронавирусной инфекции в марте этого года Путин заявлял, что вирус оказал серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в России и во всем мире.

Затем, в июне, он объявил, что российские власти "действуют на опережение" в борьбе с инфекцией и смогли "минимизировать социальные и экономические последствия".

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Автор: УНИАН