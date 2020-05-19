ВВП России из-за карантина и дешевой нефти в апреле упал на 28 процентов

На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть.

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

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Это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии коронавируса были объявлены нерабочие дни, пишет РБК.

Номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте, следует из сопоставления с предыдущим подобным отчетом Минфина. В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн руб.

Как правило, оперативные оценки ВВП считаются производственным методом — по валовой добавленной стоимости базовых отраслей экономики. Минэкономразвития публикует свои оценки реальной динамики ВВП за отчетный месяц в конце следующего месяца, то есть оценка за апрель будет представлена в конце мая. Реальный ВВП, в отличие от номинального, считается в сопоставимых ценах (с учетом инфляции).

На месячные данные по ВВП, которые можно рассчитать по отчету Минфина, первым обратил внимание аналитик, управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. По его оценкам, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила, что прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20–25% для большинства развитых экономик.

На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее). Точно отделить эффект влияния низких цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса и режима самоизоляции на данный момент не представляется возможным. По оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи, — примерно в соотношении три к двум. По оценкам Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10 п.п. в апрельском падении ВВП, то есть около трети.