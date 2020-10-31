В Германии зафиксировали рекордный суточный показатель заражений коронавирусом - 19 059 случаев.
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Об этом в субботу, 31 октября, объявил Институт имени Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Также зафиксировано 103 случая смерти в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за предыдущее максимальное количество заражений за сутки в Германии фиксировали 30 октября, когда зарегистрировали 18 681 новый случай. Общее количество случаев заражения в Германии с начала пандемии возросла до 518 тысяч, а количество смертельных случаев - до 10 452.
"Со 2 ноября в Германии из-за значительного роста случаев заражения коронавирусом вводят новые ограничения, которые в СМИ называют "мягким локдауном", - подчеркивает издание.
В стране будут закрыты все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта будут проходить при пустых трибунах.
Также закрытыми будут косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских будет разрешена в условиях соблюдения строгих мер гигиены.
Канцлер Ангела Меркель предостерегла, что Германия столкнулась с "драматической ситуацией", грозящей коллапсом службы здравоохранения страны.
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