Германия столкнулась с "драматической ситуацией", грозящей коллапсом службы здравоохранения страны.

В Германии зафиксировали рекордный суточный показатель заражений коронавирусом - 19 059 случаев.

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Об этом в субботу, 31 октября, объявил Институт имени Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Также зафиксировано 103 случая смерти в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за предыдущее максимальное количество заражений за сутки в Германии фиксировали 30 октября, когда зарегистрировали 18 681 новый случай. Общее количество случаев заражения в Германии с начала пандемии возросла до 518 тысяч, а количество смертельных случаев - до 10 452.

"Со 2 ноября в Германии из-за значительного роста случаев заражения коронавирусом вводят новые ограничения, которые в СМИ называют "мягким локдауном", - подчеркивает издание.

В стране будут закрыты все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта будут проходить при пустых трибунах.

Также закрытыми будут косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских будет разрешена в условиях соблюдения строгих мер гигиены.

Канцлер Ангела Меркель предостерегла, что Германия столкнулась с "драматической ситуацией", грозящей коллапсом службы здравоохранения страны.

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Автор: УНИАН