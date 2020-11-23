Также на должность советника по национальной безопасности предлагается кандидатура Джейка Салливана, бывшего помощника Хиллари Клинтон.

Переходная команда избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис официально выдвинула кандидатуру Энтони Блинкена на пост государственного секретаря США.

Об этом говорится в заявлении переходной администрации Байдена-Гаррис.

Читайте такжеИнаугурация Байдена пройдет по сокращенному сценарию из-за пандемии

В частности, Блинкен является многолетним советником Байдена во внешнеполитических вопросах

На должность секретаря национальной (внутренней) безопасности предлагается кандидатура Алехандро Майоркаса, директора национальной разведки - кандидатура Аврил Хайнс.

На пост советника по национальной безопасности предложили Джейка Салливана, бывшего помощника Хиллари Клинтон.

Послом США при ООН предлагается назначить Линду Томас-Гринфилд.

Кроме того, специальным посланником президента по вопросам климата и климатических изменений предлагается кандидатура Джона Керри, бывшего госсекретаря США.

Что известно об Энтони Блинкене

Раньше Блинкен был главным советником Байдена по вопросам иностранных дел. Он занимал пост заместителя госсекретаря США и заместителя советника президента США по национальной безопасности в администрации Барака Обамы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко