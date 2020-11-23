Переходная команда избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис официально выдвинула кандидатуру Энтони Блинкена на пост государственного секретаря США.
Об этом говорится в заявлении переходной администрации Байдена-Гаррис.
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В частности, Блинкен является многолетним советником Байдена во внешнеполитических вопросах
На должность секретаря национальной (внутренней) безопасности предлагается кандидатура Алехандро Майоркаса, директора национальной разведки - кандидатура Аврил Хайнс.
На пост советника по национальной безопасности предложили Джейка Салливана, бывшего помощника Хиллари Клинтон.
Послом США при ООН предлагается назначить Линду Томас-Гринфилд.
Кроме того, специальным посланником президента по вопросам климата и климатических изменений предлагается кандидатура Джона Керри, бывшего госсекретаря США.
Что известно об Энтони Блинкене
Раньше Блинкен был главным советником Байдена по вопросам иностранных дел. Он занимал пост заместителя госсекретаря США и заместителя советника президента США по национальной безопасности в администрации Барака Обамы.
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