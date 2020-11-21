По предварительным данным, Байден победил на президентских выборах в США 3 ноября, но официальные итоги еще не объявлены.

Демократ Джо Байден на следующей неделе может назвать имя претендента на пост госсекретаря.

Читайте такжеБайден готовит основу для своей новой администрации несмотря на сопротивление ТрампаОб этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источник. Фаворитом считается 58-летний Тони Блинкен, занимавший пост заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме. По предварительным данным, Байден победил на президентских выборах в США 3 ноября, но официальные итоги еще не объявлены.

Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари рассматриваются сенаторы Крис Кус и Крис Мерфи, бывший первый замгоссекретаря и посол в России Уильям Бернс и бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Ранее Байден сообщил, что собирается назначить руководителем аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна, который был его советником, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы, передает kommersant.

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Автор: УНИАН