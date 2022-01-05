Эксперты утверждают, что Россия уже смотрит на ситуацию в Казахстане с тревогой.

Эксперты исключают, что в истории с протестами в Казахстане есть российский след.

Такое мнение они высказали в статье УНИАН.

Эксперты утверждают, что сейчас Россия уже смотрит на ситуацию с тревогой. "Речь идет о том, что динамика настроений свидетельствует: несмотря на то, что официальным поводом для протеста послужило повышение цен на топливо, это и реакция на более серьезные, системные кризисные явления. Если пример этих протестов будет успешным, подобное может повлечь за собой подобные явления в соседних странах, где тоже есть автократический режим правящей элиты, плохое социально-экономическое положение и, соответственно, может быть перейден этот порог нетерпимости", - считает политолог-международник Юлия Осмоловская.

Она также не исключает, что может быть эффект домино по всему периметру России и это может зацепить значительную часть стран центральной Азии.

По словам Осмоловской, если теоретически предположить, что РФ вынуждена будет отвлекать ресурсы от Украины, чтобы сохранять контроль по периметру других своих границ, Украине это пойдет на пользу.

Политолог Юрий Романенко считает, что ситуация в Казахстане для Украины может стать "приятным черным лебедем".

"Если казахи не сломятся, то Россия будет вязнуть в этой ситуации… Если же кризисная ситуация затянется, то у Путина будет меньше времени и ресурсов на Украину. Со всеми приятными для нас возможностями", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания.

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