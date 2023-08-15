По данным некоторых медиа, российский диктатор Владимир Путин может совершить визит в Турцию в ближайшие дни. В частности журналисты издания Milliyet обратили внимание, что это будет первая поездка Путина в государство, которое является членом НАТО, после того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

О вероятном визите шла речь еще в начале августа, когда после телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным пресс-служба турецкого лидера сообщила о возможной скорой встрече лидеров государств. На результативность этой встречи, на мой взгляд, будут влиять предварительные договоренности (или же их отсутствие) турков, россиян и стран Запада.

Путин давно хочет, чтобы Эрдоган пошел на нормализацию отношений с правительством Сирии

Эрдоган будет уговаривать Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе – "зерновому соглашению" о поставках зерна из портов Большой Одессы. А Путин будет убеждать Эрдогана, что это невозможно без уступок в санкционной политике стран ЕС и НАТО, и будет просить Эрдогана, чтобы он об этом договорился.

Второй темой встречи, я думаю, будет ситуация в Сирии. Путин давно хочет, чтобы Эрдоган пошел на нормализацию отношений с правительством Сирии, однако сирийское правительство не хочет этого делать без уступок Турции. В частности они требуют, чтобы турецкие войска покинули Северную Сирию и, соответственно, после того они готовы говорить о восстановлении взаимоотношений и сотрудничестве.

Для Путина нужна эта нормализация, потому что это бы была для него политическая победа в вопросе урегулировании сирийского конфликта, который тянется уже двенадцать лет. Эрдоган, со своей стороны, не хочет делать это просто так. Он тоже хочет уступок со стороны России. И, очевидно, будет обсуждать с Путиным вопрос, где РФ может сделать уступку Турции: или на Южном Кавказе за счет уступок Армении, к чему Путин может склонять премьер-министра Армении, или же в двусторонней торговле и энергетических проектах. Эти две темы, мне кажется, будут главными.

Обе страны нужны друг другу. Они обе зарабатывают на своем сотрудничестве

Может ли Эрдоган использовать зависимость России от параллельного импорта через Турцию для восстановления "зерновой сделки"? У Путина есть аргументы и у Эрдогана есть аргументы. Это не односторонняя зависимость. Обе страны нужны друг другу. Они обе зарабатывают на своем сотрудничестве. Очевидно, что они могут использовать взаимозависимость один против другого, но это может быть рискованно. Мне кажется, исходя из риторики Эрдогана, он выступает за то, чтобы страны ЕС и НАТО пошли на уступки Путину, ослабили санкции и, соответственно, было бы восстановлено "зерновое соглашение".

Сейчас сложно сказать, какими могут быть результаты встречи. Это может быть прощупывание ситуации. А, с другой стороны, лидеры государств не встречаются просто чтобы попить чаю. Очевидно, какая-то работа до этого продолжалась на других уровнях, поэтому не исключено, если до этого турки и россияне что-то согласовали вместе со странами Запада, то на этой встрече можно будет финализировать договоренности. Если же ни о чем не договорились, то встреча может быть первой, чтобы лидеры государств договорились и отдали остальную работу на более низкий уровень, например, министерств.

Илия Куса,аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"