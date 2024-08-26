Восточная Африка и Красное море имеют стратегическое значение для мировой системы торговли.

На востоке Африки, куда Украина продает свое зерно, вскоре может вспыхнуть новая большая война. Агрессором может выступить Эфиопия. Об этом в авторской статье для The New York Times пишут научные сотрудники Университета Могадишо (Сомали) Афьяр Элми и Юсуф Хассан.

"Беда точно пришла. Благодаря экспансионистским амбициям и безрассудным планам премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Африканский Рог стоит на пороге войны, которая может поставить под угрозу регион и задеть последствиями остальной мир. Это надо остановить, пока не поздно", - пишут сомалийские ученые.

По их словам, действующий правитель Эфиопии якобы одержим обеспечить своей стране выход к мировому океану, которого сейчас она не имеет. Элми и Хассан отмечают, что Сомали, которое существует в состоянии полураспада уже несколько десятилетий, является самой слабой из пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией, а потому является очевидной целью потенциального завоевания. 1 января этого года Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной республики Сомалиленд, которая контролирует северо-запад Сомали. В обмен на официальное признание Сомалиленда Эфиопия получит 20-километровый участок морского побережья в Аденском заливе.

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"Это было явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сомали. Сомали немедленно отклонила меморандум и начала дипломатическое наступление, объяснив государствам региона и международным государствам, что Эфиопия стремится установить контроль над территорией Сомали незаконными средствами", - пишут авторы статьи и добавляют, что ООН, Африканский Союз, США и ЕС поддержали позицию Сомали.

Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.

"Похоже, он верит, что сейчас правильный момент для осуществления своего плана, поскольку Сомали борется с экстремистскими повстанцами, а американское правительство отвлекается на выборы и втягивается в конфликты на Ближнем Востоке и в Европе. Еще одним фактором является возможная победа Дональда Трампа, который, видимо, надеется, что господин Абий поддержит или равнодушно отнесется к его действиям", - говорится в публикации.

Сомалийцы жалуются, что Эфиопия дважды направляла свои войска к границам Сомали в июне, а в июле сомалийские власти перехватили партию оружия, якобы отправленной эфиопами антиправительственным силам в Сомали.

Сомали сейчас ищет поддержки у Египта и Турции. Но регион все равно "сидит на бомбе замедленного действия", считают авторы публикации. По их словам, катастрофа грозит не только Сомали, которое до сих пор не оправилось от гражданской войны, но и самой Эфиопии, которая уже сейчас имеет несколько вооруженных конфликтов в пределах собственных границ.

По их мнению, потенциальная война так или иначе также затронет государства Красного моря, в частности Саудовскую Аравию и Египет. Учитывая то, что США, Китай и некоторые европейские страны уже имеют свои военные базы на берегах Красного моря, а Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Россия претендуют на это, регион "может быстро стать опасным полем боя для глобальных и региональных государств".

Вместе с тем Красное море является жизненно важным для международной торговли и безопасности, ведь здесь проходит основной маршрут из Азии в Европу и Америку.

Что известно о Сомали

Сомали - страна в Восточной Африке, расположенная на побережье Индийского океана и Аденского залива. Ее столица - Могадишо. Современная история Сомали обозначена затяжным гражданским конфликтом и нестабильностью. После падения диктатуры в 1991 году страна погрузилась в гражданскую войну, приведшую к распаду центральной власти и возникновению различных фракций, в частности, исламистских группировок. Международное сообщество неоднократно пыталось стабилизировать ситуацию, но конфликт и гуманитарный кризис остаются актуальными проблемами.

Сомали имеет стратегическое значение из-за своего расположения, а также из-за ресурсов, в частности, рыбных богатств и потенциальных нефтяных месторождений.

Современная ситуация в Сомали остается сложной и нестабильной из-за нескольких основных факторов. Страна продолжает бороться с затянувшейся гражданской войной, продолжающейся с начала 1990-х годов, а также с влиянием террористической группировки "Аш-Шабаб", которая контролирует части территории и регулярно совершает атаки. Ситуация с безопасностью остается очень напряженной, что значительно усложняет усилия правительства по стабилизации страны.

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