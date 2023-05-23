Борис Джонсон сказал, что не стоит беспокоиться об эго Владимира Путина.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова не мог "удержаться от удара" по своему старому оппоненту президенту Франции Эммануэлю Макрону, которого он, как сообщается, называл в частных беседах "путинским подхалимом".

"Я думаю, что это мой французский друг и коллега Эммануэль Макрон сказал: "Путина нельзя унижать", - сказал Джонсон на ланче, приняв искусственный французский акцент, чтобы мягко поиздеваться над президентом, пишет Politico.

"Честно говоря, я думаю, что нужно очень много, чтобы унизить Владимира Путина", - продолжил Джонсон. "Я не думаю, что наша работа - беспокоиться об эго Владимира Путина, его политических перспективах или развитии его карьеры".

Видео дня

Отвечая на опасения республиканских кругов, что США должны сосредоточить свое внимание на Китае, а не на сухопутной войне в Восточной Европе, Джонсон сказал, что победа Путина будет "ужасной по своим последствиям для Юго-Восточной Азии, для Южно-Китайского моря, для всех областей потенциального конфликта между великими державами в ближайшие десятилетия".

Высказывания Джонсона о Макроне

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона "тошнотворным" из -за поездки в Москву на встречу с Путиным.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Джонсона Гуто Харри в своем подкасте "Беспрецедентный". По его словам, в злости он назвал французского президента "путинским лизоблюдом" и пообещал "врезать ему".