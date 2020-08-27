Дональд Трамп отправил бойцов Нацгвардии в штат Висконсин, где в воскресенье вспыхнули протесты, спровоцированные гибелью темнокожего американца.
Об этом Трамп написал в Twitter.
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«Сегодня я вышлю федеральных правоохранителей и национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок», – подчеркнул президент.
Он добавил, что не допустит грабежей, поджогов и насилия на американских улицах. По словам Трампа, губернатор уже согласился принять федеральную помощь.
Белый дом сообщает о направлении в штат 1000 бойцов Нацгвардии. В свою очередь, в Министерстве юстиции заявили о направлении 200 сотрудников ФБР из управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, наркотиков и оружия.
Причина новых протестов
Протесты в штате Висконсин вспыхнули после того, как полицейские ранили из огнестрельного оружия афроамериканца Джейкоба Блейка. Протесты переросли в столкновения, что привело к масштабному пожару у здания суда.
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