Оккупанты минируют, в том числе международные воды, чтобы навредить коммерческим судам.

Россия дистанционно минирует торговые пути в Черном море, чтобы заблокировать "морской коридор" в Украину. Пути можно разминировать, однако Турция не пропускает через Босфор тральщики НАТО, ссылаясь на конвенцию Монтре. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает действия Анкары неоднозначными.

По его словам, россияне начали интенсивно минировать Черное море после того, как вышли из "зерновой сделки" летом прошлого года. В частности мины сбрасывали с самолетов, чтобы сделать невозможным проход коммерческих гражданских судов. По данным специалиста, оккупанты минировали, в том числе международные воды, мины появлялись также в акваториях иностранных государств. Такие действия - вопиющее нарушение всех действующих международных конвенций по морскому судоходству.

"Против этого мы попытались организовать противоминную коалицию. К сожалению, там не все пошло так, как хотелось бы - эту инициативу перехватила Турция. И хотя формально международная противоминная группа Румынии, Болгарии, Турции существует и вроде бы действует, но это происходит довольно вяло", - рассказал Лакийчук в эфире телемарафона.

Видео дня

Он пояснил, что Турция запретила проход в Черное море через Босфор второй противоминной оперативной группы НАТО. При этом Турция сослалась на действие конвенции Монтре 1936 года.

"Хотя на самом деле никакого отношения это (указанная конвенция - УНИАН) не имеет, потому что турки могут запретить проход в Черное море военным кораблям воюющих стран. А корабли Бельгии, Греции, Британии, самой Турции, Италии, Испании, которые входят в средиземноморскую противоминную группу НАТО, к воюющим сторонам не относятся", - сказал специалист.

Он добавил, что тральщики средиземной группы НАТО могли проводить противоминную операцию в Черном море, но из-за упомянутого запрета это не происходит.

"Вот такая двойная игра наших турецких партнеров, которые принимают ворованное Россией зерно из Крыма", - отметил Лакийчук.

Он также обратил внимание на то, что во время атак по военным объектам РФ, расположенным во временно оккупированном Крыму, Силы обороны ни разу "не задели" зерновой терминал "Алвита" (Севастополь). Также ВСУ не наносят ударов по порту "Новороссийск", чтобы не повредить гражданскую инфраструктуру в этом российском порту.

"Это подчеркивает нашу позицию о том, что мы не бьем по гражданским объектам, в отличие от россиян, которые атакуют портовую инфраструктуру Украины", - подчеркнул Лакийчук.

Морская коалиция Украины

Напомним, в конце 2023 года в Военно-морских силах ВС Украины заявили о создании новой морской коалиции, которую возглавили Великобритания и Норвегия. Говорилось, что это - развернутая программа, которая в том числе предусматривает обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Также говорилось, что противоминная составляющая отечественных ВМС уже усиливается путем передачи четырех кораблей. Это два британских тральщика "Sandown" и два нидерландских противоминных корабля. В то же время, они не могут попасть в Украину из-за действия конвенции Монтре.

Вас также могут заинтересовать новости: