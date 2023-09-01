Он замечает, что для Китая военный проигрыш России является, мягко говоря, "плохим".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, чем Китай и Северная Корея помогают России.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейсук, отвечая на вопрос относительно информации о том, что Китай и еще одна страна поставляют России товары двойного назначения.

"То, что называют поставкой из Китая товаров двойного назначения... когда начали разбираться, о чем же идет речь, а речь идет о дронах", - отметил Буданов и добавил, что это, в частности "Мавики".

Также, добавил он, это чипы. "Что же тут странного? Они же потому и называются "товары двойного назначения", - сказал руководитель разведки.

Буданов также выразил мнение, что Китай не решится поставлять вооружение. "Не то, что не осмелится, - это ему не нужно", - добавил он.

На вопрос, может ли Северная Корея предоставить России своих солдат, руководитель ГУР сказал: "Северная Корея может сделать что угодно. Потому что это единственная страна в мире, которая, можно даже так сказать, с точки зрения философии, максимально независима. Они могут сделать все, что в голову им придет".

По словам Буданова, пока Северная Корея солдат не давала. "Они передают снаряды 152-го калибра и 122-го. Реактивные снаряды. В принципе, все", - сказал он.

Также на вопрос о позиции Китая, он отметил, что у этой страны "не европейское восприятие мира".

"Это самобытная культура ... это свой мир, я бы даже сказал так. И их логика не всегда понятна, как говорится, нашему населению. Нравится это или не нравится, для Китая именно военный проигрыш России – он плох, мягко говоря", - сказал руководитель разведки.

Он пояснил, что в таком случае в большой стратегической игре, как Китай это сам понимает, он останется один на один с его, как он считает, противниками, а он этого не хочет.

"Вместе с тем, политика Китая... кстати, они абсолютно откровенно и прямо об этом заявили, что они выступают за поддержку территориальной целостности Украины. Это абсолютно открытые их высказывания. То есть им нужна такая конфигурация, при которой Россия не потерпит открытого проигрыша, чтобы не остаться один на один со своими проблемами. И желательно, чтобы при этом Украина вернула свой суверенитет", - сказал Буданов.

Руководитель разведки также отметил, что заявления Китая относительно поддержки территориальной целостности Украины - "это уже очень много".

"В Китае официальные высказывания - это не как у нас: "я так сказал, потому что я так думал, а завтра я как-то иначе думаю". Нет", - добавил он.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец войне России в Украине.

Комментируя информацию о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить страну, что станет первой зарубежной поездкой кремлевского диктатора после предъявления ему обвинений в военных преступлениях, Клеверли призвал китайских чиновников придерживаться своих прошлых обещаний по защите территориальной целостности Украины.

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