Москва упрекнула США в получении денег за ленд-лиз.

В Кремле заявили о несогласии с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что Россия "помогла" выиграть Вторую мировую войну. Соответствующее заявление сделал сегодня на брифинге спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Москва не согласна с высказыванием Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне", - заявили РИА-новости.

Как отмечается, Песков акцентировал на том, что самую большую цену в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны заплатил СССР.

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"При этом пресс-секретарь президента напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом, они получали выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Путине", - пишут росСМИ.

Отмечается, что Песков сделал еще несколько заявлений. В частности, о западных санкциях в отношении РФ: "Недружественные действия в отношении России будут иметь последствия".

Также, по словам Пескова, Москва продолжает контактировать с руководством Сирии по "всем актуальным вопросам, но не стал комментировать сообщение о том, что Сирия намерена расторгнуть договор об аренде РФ порта Тартус.

Кроме того, как отметил Песков, телефонная беседа Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пока не планируется, но может быть согласована "в считанные часы".

Что говорит Трамп о России

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России и что он "любит русский народ". Кроме того, он отметил, что у него "очень хорошие" отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп добавил также, что Россия "помогла нам выиграть" Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней. Сейчас, по словам Трампа, экономика РФ терпит крах, и он рекомендует Путину "договориться и прекратить войну". Таким образом Трамп пригрозил России серьезными санкциями, если российский диктатор не согласится закончить войну.

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