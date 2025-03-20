По мнению эксперта, если бы Трампа попытались вербовать, то этим занимались бы большие управления-"мастадонты".

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак оценил, мог ли президент США Дональд Трамп быть завербованным российским КГБ (Комитет госбезопасности).

"Как по мне, это выглядит как бред, я в это не верю", - отметил эсперт в эфире Киев24, комментируя распространенную в СМИ соответствующую информацию.

Аргументируя свою позицию, он отметил, что Трамп приезжал в Советский Союз один раз в 1987 году.

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"Это когда Советский Союз уже дышал "на реанимацию". Он приезжал туда не как рядовой бизнесмен, а как крупный предприниматель. И я видел сообщения, что он даже встречался с Горбачевым. То есть, понимаете уровень? И теперь бывший глава Комитета госбезопасности Казахстана говорит, что "наше 6-е управление КГБ" завербовало. Но 6-е упралвиння КГБ - это карлик, это маленькое управление, оно занималось промышленностью", - подчеркнул Ступак.

По его мнению, если бы Трампа попытались вербовать, то этим занимались бы большие управления-"мастадонты": или 1-е - внешняя разведка, или 2-е - контрразведка.

"Они бы никому не отдали возможность подойти к действительно крупной фигуре и попытаться предложить ему негласное сотрудничество. Поэтому я в это абсолютно не верю", - сказал экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, как отметил Ступак, чтобы завербовать, надо что-то предложить, или "держать" каким-то компроматом: "За что его держать? За то, что он где-то развлекался в отеле, а на ту черно-белую пленку 87 года сняли?... Это полный бред".

Вместе с тем, он предположил, что Трамп мог "сойтись" с россиянами благодаря деньгам.

"Есть такое мнение, что когда Трамп несколько раз был на грани банкротства, именно благодаря русской мафии ему удавалось удержаться на плаву, его казино использовалось в качестве обналичивания. Туда нагоняли клиентуру в виде бывших граждан Советского Союза, которые проживали на Брайтон Бич или где-то еще, и делали ему кассу", - рассказал Ступак.

По его словам, рассказывают также о связях Трампа с пророссийскими и российскими бизнесменами в строительном бизнесе.

"Есть до 10 объектов, которые имеют название Трамп-Билдинг, Трамп-Тауэр в разных уголках Соединенных Штатов и мира. По отдельным данным, он получал от общего объема финансирования 18% за свое брендирование. И дальше умывал руки, дальше его не интересовало, что будет с тем Трамп-билдингом... Строительство банкротилось, а люди, которые "шарят" в теме американского банкротства знают, что есть моменты, когда гораздо выгоднее обанкротиться "правильно", "красиво", чем довести объект до конца. И вот, возможно, на этом моменте, на сотрудничестве, на деньгах он сошелся с россиянами", - не исключил Ступак.

Резюмируя, он подчеркнул, что КГБ нечем держать Трампа "на крючке".

"И насчет позывного "Краснов". Скажу по практике: когда работают оперативные сотрудники, никто из коллег не знает, с кем ты сотрудничаешь, не знает твоих агентов, твоих людей. Коллеги могли слышать "Краснов", но знать, что это принадлежит конкретному лицу - нет. Поэтому я не верю. Но проверить это невозможно, поэтому вбрасывается в пространство, и оно максимально тиражируется", - отметил Ступак.

Дональд Трамп - "агент Краснов"?

Напомним, в последние месяцы в сети обсуждают версию, что Трамп - российский шпион "агент Краснов".

Эту версию после внезапного проявления любви Трампа к главе Кремля Владимиру Путину напомнил бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев, который в конце 80-х работал в Москве и якобы имел доступ к соответствующей информации.

Он утверждал, что советская спецслужба КГБ завербовала Дональда Трампа в 1987 году и присвоила ему оперативный псевдоним "Краснов".

Еще в 2019 году ветераны американской разведки после встречи G7 заявили о том, что американский президент в то время Дональд Трамп или стал активом, или "полезным идиотом" Кремля.

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