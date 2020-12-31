На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды - на западной, центральной и восточной части островов.

Жители государства Кирибати, расположенного на острове Рождества в Тихом океане, уже встретили 2021 год.

Об этом сообщает РБК.

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Они вошли в новый год в 12.00 по киевскому времени.

На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды - на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.

Также Новый год уже отметили на Самоа, это государство, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

После Карибати и Самоа Новый год придет в Новую Зеландию, потом на большую часть Австралии. Далее Новый год встречают в Японии и обеих Кореях (Северная и Южная). Через час после Японии Новый год приходит на оставшиеся территории Австралии и на часть Юго-Восточной Азии.

Через два часа Новый год встречают в Индонезии и на оставшейся части Юго-Восточной Азии.

Через 12 часов после празднований Нового года в Кирибати, праздник приходит в Восточную Европу (Румыния, Греция, Украина). В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

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Автор: УНИАН