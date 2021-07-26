Соцсети Галегова и его жены закрыты.

Диспетчер, посадивший в Беларуси самолет с журналистом Романом Протасевичем, покинул страну вместе с семьей.

Об этом пишет "Наша Нива" со ссылкой на нескольких диспетчеров "Белаэронавигации".

Олег Халехау работает в "Белаэронавигации" с 2010 года, он жил в Минске со своей семьей. После отпуска мужчина должен был выйти на смену, однако на работу так и не вернулся.

"Я давно не видел Олега. Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но я не особо забочусь о нем, потому что думаю, он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране", - рассказал коллега мужчины.

Читайте такжеВ Польше арестовали виновницу смертельного ДТП с украинцамиЗаместитель генерального директора "Билаэронавигации" Иван Герловский сообщил, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении.

Другой коллега считает, что мужчина мог поехать к родственникам в Грузию - Галегов этнический грузин.

Отмечается, что телефоны мужчины и его жены не отвечают, а их страницы в социальных сетях закрыты.

Посадка самолета Ryanair и арест Романа Протасевича

23 мая в Минске вынужденно посадили самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

Для сопровождения пассажирского самолета Беларусь подняла в небо истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных СМИ, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.

После экстренной посадки был задержан белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич и его подруга-россиянка Софья Сапега. Протасевичу грозит минимум длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

Автор: Людмила Жерновская