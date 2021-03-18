Ранее Байден заявил, что считает Путина убийцей.

В Белом доме не знают, сможет ли в ближайшие дни президент США Джо Байден провести онлайн-переговоры с Владимиром Путиным.

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Как сообщает "Дождь", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она напомнила, что Байден недавно уже общался с Путиным.

По словам Псаки, Белый дом «находится в контакте с российскими властями на всех уровнях».

«Но мне пока нечего сообщить вам о будущих встречах, завтра президент будет в Джорджии и будет очень занят», — ответила она на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов провести публичные переговоры в онлайн-режиме с лидером США Джо Байденом. При этом, он предложил это сделать в пятницу или понедельник.

Это предложение последовало после того, как Байден в интервью согласился со словами, что Путин - "убийца". Кроме того, американский лидер добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном достигли худшей точки за все время после Холодной войны.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Автор: Дмитрий Захаров